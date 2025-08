La adolescencia es una etapa de duelos, de cambios, de transformaciones, pero también de potencialidades. En la adolescencia hay una metamorfosis en varios aspectos, pero los psicoanalistas Ana Moscón y José Recalde van más allá y titularon a su libro Metamorfosis de la clínica con adolescentes (Editorial Letra Viva). Significa que hay diferencias en la práctica psicoanalítica con sujetos de esa etapa de la vida humana respecto de otras. A la dupla le interesaba pensar qué aporta a la perspectiva clínica más allá de la cuestión etaria. "Por eso el juego a partir del título, Metamorfosis de la clínica con adolescentes, y no exclusivamente la metamorfosis que rápidamente se piensa que acontece en el cuerpo del púber o del adolescente", señala Recalde. "A partir de la clínica con adolescentes, nos interrogamos sobre las modificaciones o las nuevas problemáticas que aparecen en la clínica actual, en el hospital principalmente, que es donde nosotros nos insertamos", completa Moscón.

-¿Cómo se puede pensar la relación entre lo biológico y lo psíquico en la pubertad y la adolescencia?

José Recalde:-Ese es uno de los puntos que nosotros intentamos problematizar en el libro, en el primer capítulo puntualmente, donde queremos poner en tensión o en problema que sea lo biológico, lo hormonal lo que a nosotros como psicoanalistas nos interesa de lo que se produce en el momento puberal, en el momento adolescente. Si nos interesa lo biológico, lo hormonal o lo netamente físico estamos medio fritos porque a nosotros nos interesan las consecuencias psíquicas que se producen en el momento puberal. Eso puede tener que ver con algún cambio fisiológico, pero no necesariamente.

Ana Moscón:-De alguna manera los cambios fisiológicos que acompañan la pubertad tienen un impacto en lo psíquico, pero también el hecho de ser humanos y nosotros trabajar desde el psicoanálisis, ya ese cuerpo biológico está atravesado por el lenguaje, por lo social, por un montón de otras variables que hacen que no se trate meramente de un cambio biológico, sino del impacto psíquico que se produce en ese momento.

J.R.:-Rápidamente uno piensa que son los cambios hormonales. Nosotros planteamos que puede ser la ausencia de cambios que en un montón de pubertades y adolescencias acontece; es decir, el no desarrollo puberal esperado, lo que funciona ahí como un choque, un impacto que trae consecuencias subjetivas; no lo que rápidamente suponemos que es el cambio hormonal en sí, sino que la ausencia de eso muchas veces trae consecuencias psíquicas. Eso da cuenta de que no es lo biológico lo que importa.

-O sea que lo que marca el final de una etapa y el comienzo de otra es la irrupción de lo pulsional.

J.R.:-Nosotros lo ubicamos así en el libro, claro, la irrupción.

A.M.:-Claro, pero la irrupción de lo pulsional no coincide exactamente con lo biológico. Ya la pulsión es un concepto que introduce algo de la perspectiva del Otro, de lo social. Por ejemplo, cómo esos cambios fisiológicos del adolescente también tienen un impacto en la mirada del Otro, de los padres, donde ya hay una pérdida de la imagen de ese niño, y cómo es esperado en otro lugar, y cuáles son los efectos de lo que se espera, por ejemplo, del adolescente o del púber, como uno lo quiera llamar. Justamente al llamarlo irrupción pulsional ya no se trata meramente de lo biológico, sino que incluye también toda esta dimensión que tiene que ver con lo subjetivo, con el Otro, con lo social.

-¿Y por qué la adolescencia es un doloroso camino hacia la salida exogámica?

A.M.:-Esa idea del doloroso camino la tomamos de una cita de Freud, donde dice que una de las tareas más importantes y dolorosas de la adolescencia es el desasimiento de la autoridad parental. Es decir, poder separarse, producir esa exogamia respecto de las figuras parentales, de la familia, de los padres, y cómo ese camino de la diferenciación -y que permitiría en algún momento que el adolescente pueda ir más allá de su familia-, implica un trabajo de duelo, cierto dolor, cierta pérdida y cierta desidealización de esos primeros lazos fundamentales para la constitución subjetiva.

J.R.:-Estamos utilizando un sintagma que Freud usa en un caso clínico, que es El hombre de las ratas, donde él ubica que el momento clave o bisagra en el tratamiento se produce a partir de cierta interpretación de Freud que abre a un doloroso camino a la transferencia, y que eso es el momento fundamental. Nosotros haciéndonos eco de esa frase freudiana, del doloroso camino a la transferencia, ubicamos a la adolescencia como un doloroso camino, o un doloroso trabajo psíquico hacia el desasimiento de la autoridad parental, la salida exogámica.

A.M.:-No es sólo el duelo por los padres, o las figuras parentales (porque puede ocuparlas alguien que no sean los padres también), sino también por el cuerpo del niño, por la imagen del niño, como cierta pérdida que incluye el pasaje por la adolescencia, así como también la posibilidad de una ganancia.

-Mucho se habla de que esta época está marcada por la caída de la autoridad paterna, algo con lo que ustedes parecen no acordar. Pero la pregunta es cómo se puede pensar el desasimiento de la autoridad de los padres que tienen los adolescentes, insertos en una época en que, por ejemplo, las redes sociales son ahora las herramientas del saber de los adolescentes y no los adultos.

J.R.:-Un poco lo que pensamos no es que no acordamos con la idea de que la autoridad parental está caída, etc., sino que más bien nos preguntamos qué formas toma nuestro presente. Y la forma que toma el presente la llamamos desautorización, como una crisis de autorización de aquellos que deben encarnar esa función, que es algo que evidentemente acontece a través de las generaciones. En nuestro presente habría que ver si son los adultos quienes no ocupan ese lugar de autoridad, de referente, o ellos quienes no se autorizan a ocupar ese lugar y lo dejan vacante, por ejemplo, para que el saber quede recluido en las redes sociales. Ese es el interrogante que nosotros planteamos.

A.M.:-No es que nosotros no acordamos, como dice José, con esta idea de cierta caída de la autoridad paterna, sino que esta idea de la caída de la autoridad paterna es algo que Lacan, por ejemplo, ubica en los inicios mismos del psicoanálisis. La pregunta nuestra es cuál sería la particularidad que adquiere esa caída en nuestra época y también cómo no caer nosotros en una visión nostálgica de "Antes había autoridad, ahora no hay", "Los adolescentes antes eran de una manera, ahora no". Un poco lo que nos preguntábamos y lo que observamos también en la clínica es esta dificultad de los adultos que encarnan esos lugares de acompañar a los adolescentes y de poder ubicarse en esa posición de autoridad. Hay cierto rechazo a ocupar esos lugares de autoridad que son necesarios justamente para poder oponerse. Y para poder realizar este trabajo de desasimiento es necesario tener figuras de las cuales uno se pueda deshacer.

-En ese sentido, ¿cómo se relaciona la desidealización de los padres en la adolescencia con la identificación con el grupo de pares? ¿No es un riesgo que el adolescente no sienta que no tiene figuras de autoridad y de resguardo, por ejemplo?

J.R.:-Sí, claramente, nosotros ubicamos que, en cierto sentido, una de las versiones del desamparo está más ligado a eso, a que no haya un Otro que encarne esa función que la llamamos asimétrica, deseante y no anónima. No tener un Otro asimétrico a quien oponerse. Y eso deja a los jóvenes, pero también a toda la población, de algún modo, en una posición de desamparo.

A.M.:-Para poder desidealizar, para poder pelearse con esa figura, esa figura tiene que estar. Lo que nos encontramos muchas veces en la actualidad, especialmente en nuestra clínica en el hospital, es la ausencia de figuras parentales o figuras parentales muy complejas donde hay situaciones de abuso, de violencia, etcétera, que no permiten ese trabajo de desidealización, de oposición, que no es contrario a que ese sea un lugar de contención y de guía. Lo que vos decís de poder construir un espacio con otros o con los pares es algo que es posible siempre y cuando también se tenga ese lugar de contención. No es que es una cosa sin la otra.

J.R.:-Un poco es como si cambiáramos el acento del lugar desde nuestra perspectiva, o nos interesara poner el acento en otro lugar: no es que los jóvenes rechazan a quienes quieren ser autoridad, a quienes tienen algo que transmitir y que solo se refugian en las redes y en el grupo de pares, sino que un poco el asunto está en que quienes tienen ahí que ocupar un lugar de propuestas, los otros significativos, adultos, parentales, las instituciones en la sociedad, los docentes claudican, vacilan y eso deja a los jóvenes sin la posibilidad de tener a quien oponerse. Y eso justamente es como un modo de pensar lo singular de nuestro presente.

-¿Y cómo entienden ustedes a aquellos que deben tener lugares de manera asimétrica, deseante y no anónima?

A.M.:-Tomando algunos conceptos de la obra de Freud y de Lacan, ubicamos la importancia de que ese Otro, justamente que encarna ese lugar como de contención de los niños y adolescentes, tiene que ser un Otro, por un lado, deseante; es decir, que sea un Otro que tenga un deseo por ese niño, que ese niño o adolescente tenga un lugar. A veces, vemos en la práctica que no se tiene porque algunos chicos no tienen figuras parentales o viven en hogares, cuando ese Otro se vuelve muy anónimo, no tiene un deseo particular puesto en el niño. Y también esta importancia de la asimetría, que no sea un Otro que rehúse a ocupar ese lugar de asimetría. A veces, implica un alivio para el joven que haya un Otro que pueda tomar o acompañar ciertas decisiones, y que también, obviamente, sea un Otro atravesado por la ley, por la legalidad y con límites respecto al uso y abuso del cuerpo y de la subjetividad de los jóvenes.

J.R.:- Reduciéndolo, lo plantearía así: asimétrico quiere decir que la responsabilidad recae en el Otro, que no son los niños y los jóvenes responsables de sí mismos, sino que hace falta un Otro que en una posición asimétrica se haga responsable de ellos. Deseante, que estén en falta. El deseo también nosotros lo entendemos como la falta, y quiere decir que sea un Otro en falta, atravesado por la ley, pero en falta, porque ese va a ser el lugar donde el niño o el joven pueda ir a alojarse. Y no anónimo, que pueda nombrarse a sí mismo como aquel que está ocupando esa función, y nombrar al niño o al joven de una manera particular.

-¿Cómo es que puede ser posible la amistad en el lazo transferencial?

J.R.:-En primer lugar, vale la pena decirlo también acá que la amistad es algo que atraviesa todo el libro, no solo para pensar la posición del analista con jóvenes. Ana y yo somos amigos desde que somos jóvenes, y esa amistad nos ha acompañado a lo largo de muchos años y en muchos aspectos. Pero cuando lo reducimos a la posición del analista, pensamos que se trata de poder ocupar ese lugar que no es necesariamente el del par, el igual, sino más bien una amistad en la diferencia, en la desproporción, una amistad con cierta disimetría, pero que hace lugar a un gesto más afectivo, más amoroso, que permite también no esperar que el otro sea igual. Esas son algunos de los fundamentos de pensar la amistad como un modo de lazo transferencial y, por ende, un lugar para el analista.

A.M.:-Nosotros pensamos distintos aspectos del lugar transferencial del analista en relación a los adolescentes: uno tiene que ver con la amistad en la desproporción, en el sentido de que no se trata de dos iguales. Si bien es como una relación amistosa, uno es el analista, otro es el joven que consulta y también ubicamos la importancia de ese lugar transferencial en la adolescencia que muchas veces tiene que ver con encarnar ese Otro asimétrico, deseante y no anónimo para el adolescente, cuando algo de eso ha quedado como vacante. Muchas veces ese espacio en el que se viene a jugar algo de la oposición, del enojo, del despliegue, de todo aquello que no tiene otro espacio, es también el espacio transferencial, donde hay un Otro que lo espera y que oferta ese lugar, con ciertas limitaciones.

-¿Creen que suele haber una postergación del fin de la adolescencia en la juventud en general actual?

J.R.:-Eso nos lleva a diferenciar adolescencia de juventud. Quizás nosotros los venimos utilizando como sinónimos cuando no lo son. Es interesante igual ubicar que se habla coloquialmente como de una eternización de la adolescencia o de la postergación del fin de la adolescencia. Habría que pensar si se trata de eso o de una juventud generalizada o, incluso, de un elogio a la juventud que se hace en nuestro presente, donde pareciera que lo que conviene es prolongar la juventud indeterminadamente o lo más que se pueda. Después, uno puede circunscribir la adolescencia a una serie de trabajos psíquicos que implican la salida exogámica para hacer una reducción de lo que estamos hablando. Y ahí ya es otro el asunto.

A.M.:-Quizá socialmente, hoy en día hay ciertos rasgos que se asocian a la adolescencia que, como dice José, son rasgos que se buscan o que se ponderan de alguna manera. Pero habría que pensar bien si desde el punto de vista del trabajo psíquico es algo que hoy en día está detenido. Esto que nosotros planteamos podría pensarse: la dificultad que hay, a veces, para atravesar esa salida exogámica.

-Ustedes coinciden en el libro con Juan Mitre que el adolescente es un extranjero de su tiempo...

J.R.:-Sí, y a la vez también decimos que la adolescencia o los adolescentes son una especie de analizadores de la época. Las dos cosas. Hay una cuestión a pensar con la temporalidad, efectivamente, en la adolescencia. El adolescente como extranjero es algo que desarrolla Juan, por ejemplo, en su libro, como alguien que no encuentra su lugar en las coordenadas consabidas por el Otro, armadas por el Otro.

A.M.:-Por eso nos interesaba cómo a partir de la clínica con adolescentes se piensa la clínica actual o también la actualidad, porque la problemática adolescente trae algo de lo que está por venir. Como que se pone sobre la mesa justamente eso, lo que se está produciendo. O sea, ellos son extranjeros, pero nosotros estamos llegando tarde también.

-¿Creen que generalmente el mundo adulto suele ver a la adolescencia como sinónimo de inmadurez y conflicto casi permanente?

J.R.:-Cuando Anita decía esto de corrernos de una mirada nostálgica podríamos entenderlo a partir de lo que vos estás señalando: como una mirada adultocéntrica en primer lugar, que tiende a pensar que todo pasado fue mejor, que los adolescentes ya no son como eran antes y que ubica como conflicto al adolescente que está en esa posición como analizador de la época, de denunciar las mezquindades de una época, de poner en cuestión los instituidos, los establecidos. Entonces, el adulto tiende a ubicar eso como conflicto, problema, rechazo, en lugar de ver toda la potencialidad que tiene esa mirada, que pone en cuestión, que señala la falta, que hace pensar.

A.M.:-También señalamos que algo sí tiene que ver quizá con la época. Hoy en día , nosotros observamos en la clínica que todo lo que tiene que ver con la angustia, con el conflicto, es algo que rápidamente se busca resolver. Entonces, muchas veces la mirada del adulto frente a alguna situación conflictiva del adolescente es "Bueno, a ver cuál es la solución a este problema". Se buscan soluciones rápidas, diagnósticos, medicaciones. Y nuestra perspectiva es abrir un poco la pregunta y sostener un poco esa crisis adolescente y ver qué trae esa crisis adolescente. Que no simplemente es algo a callar o algo a normalizar, sino más bien algo a interrogar, a explorar y, en algún punto, a que de ahí pueda construirse algo. Muchas veces la mirada del adulto, de las instituciones, los colegios son "Este chico es un problema, este chico molesta", pero quizá también por la cantidad de recursos, el tiempo. No es que estamos criticando a nadie, sino que cada uno tiene su lugar. Pero un poco nuestra apuesta es abrir el interrogante ahí, más que a cerrarlo y a tomarlo como algo a normalizar.

-Por la experiencia en la clínica que ustedes tienen, ¿creen que a los adultos actuales les cuesta entender lo que le sucede a un adolescente?

J.R.:-El problema no es que cueste entender porque esa asimetría, esa diferencia radical trae como resultado esa especie de no comprensión. El problema no es que cueste comprender, que cueste entender, sino que se deje de intentar hacerlo. Lo que Ana venía diciendo, por ejemplo: en vez de esa dificultad de llegar a un entendimiento, a poder relacionarse con los adolescentes, ponerles diagnósticos, psicopatologizarlos, ubicarlos del lado de la violencia o del rechazo, en vez de todo eso, ubicar que esa dificultad en la relación entre el adulto y el adolescente es resultado también de las dificultades del adulto, no solo de lo que le pasa al adolescente, sino del adulto que implica poder aceptar que algo no se entienda, soportar algo de la angustia, hacerse cargo de ese lugar como adulto responsable, deseante, asimétrico, no anónimo que le corresponde.

A.M.:-Y parte del lugar del adulto es soportar esa oposición adolescente también, de poder atravesarla y acompañarla. Y muchas veces aparece esto, como la búsqueda de soluciones rápidas o encasillar con cierta idea de que es un problema. También en el hospital aparecen muchas familias, donde los propios padres quizá no han podido atravesar una adolescencia porque han tenido que trabajar muy pronto. Entonces, hay una dificultad de entender o no enojarse con ciertas situaciones típicas del adolescente. Y también la dificultad, en general, de los padres cuando el adolescente no responde más a la imagen infantil, que no siempre se acerca más al ideal de los padres, cuando el adolescente empieza a poner en cuestión esa imagen. Entonces, como dice José, no se trata solo del adolescente, sino del lazo entre el adolescente y los adultos.

J.R.:-Vos nos preguntabas por la clínica. Nosotros atendemos adolescentes principalmente en el hospital, donde decir que ya son adolescentes es un forzamiento. Algo que venimos diciendo y pensando, de algún modo, es que la adolescencia es un lujo porque si la adolescencia implica esta oposición generacional, la asimetría, y la adolescencia solo es posible ahí si hay un Otro al cual oponerse, resistir y que resista, nos encontramos en la mayoría de los casos que esos Otros claudican, abandonan su lugar y, entonces, las niñeces y los jóvenes quedan sin la posibilidad de transitar una infancia y una adolescencia.

A.M.:-Claro, en el hospital muchas veces la dificultad es como más temprana. Esto que hablábamos un poco de los lugares de la clínica del desamparo, que tiene que ver con situaciones desde lo socioeconómico y también desde las situaciones familiares muy complejas, donde poder tener este espacio también de exploración que implica la adolescencia, de la construcción de un nosotros, de la vida entre pares, a veces también es muy difícil porque hay que ayudar en la casa, tienen que trabajar, etc. Entonces hay algo de eso que también es ayudar a que encuentre algún espacio.