"Ya no quiero opinar sobre Milei. Ya sabemos lo que es. A la ciudadanía hay que hablarle de quienes habilitan sus abusos, no de Milei".

Con esas palabras la diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI Mónica Frade apuntó contra los legisladores de la UCR y el PRO, a quienes señaló de ser cómplices de las políticas y los atropellos del Gobierno nacional.

"El tema no es Milei sino toda la trama que lo sostiene, que tiene que ver con el PRO y parte de la UCR en la Cámara de Diputados. Es eso lo que permite al Gobierno anular la actividad del Congreso, porque los vetos son eso, anular el Congreso. Eso es lo que vienen haciendo en temas altamente sensibles. Los que están posibilitando eso son nuestros exsocios de Juntos por el Cambio. Son ellos los que están engañando a la ciudadanía. Milei no la engañó, ellos sí", detalló la legisladora, en tono enfático, en comunicación con la 750.

"Los desbordes que tiene este hombre, que es un verdadero animal, son posibilitados por un Congreso pusilánime que le habilita todo. El Congreso está prácticamente paralizado, sobre todo las comisiones", agregó.



Y continuó: "Vos podés subir, bajar, danzar al compás de una elección. Lo que no podés es cambiar lo que venías diciendo y quiénes son los beneficiarios de tu política. Si durante una década hablamos de los jubilados, la salud y la educación pública, hay que revisar todo eso, y el mensaje que tenemos que dar a a la ciudadanía es que es la política la que resuelve esto".

"Milei va a pasar, yo estoy convencida a pesar de esta moda anarcocapitalista. Pero muchos de los que hoy apoyan van a seguir, y no sé de qué se van a disfrazar. No me puedo imaginar", concluyó.