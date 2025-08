El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con imponer aranceles del 35 por ciento a la Unión Europea (UE) si el bloque no invierte los 600.000 millones de dólares que acordó inyectar a la economía del país norteamericano. Esa fue la respuesta del republicano al ser preguntado en la cadena CNBC sobre qué consecuencias podría sufrir la UE si no cumple con su parte del pacto comercial cerrado con Washington a finales de julio.

Trump, además, se refirió a la cantidad pactada como un regalo con el que su Gobierno puede invertir en lo que quiera. El acuerdo entre Estados Unidos y la UE rebaja del 30 al 15 por ciento los aranceles que el presidente republicano impuso al bloque y entrará en vigor el 8 de agosto, siete días después de lo previsto.

El acuerdo

La UE fue uno de los últimos actores que alcanzó un acuerdo comercial con Washington, lo que se reflejó en la orden ejecutiva del magnate, que fijó en el 15 por ciento el arancel para la mayoría de productos europeos. Ese porcentaje fue anunciado como parte de un acuerdo entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el que pretendieron evitar una guerra comercial y la amenaza de imposición por parte de Washington de un arancel general a las importaciones comunitarias del 30 por ciento.

El pacto fija además "aranceles cero" en diversos productos, así como compras estratégicas europeas valoradas en 750.000 millones de dólares de gas, petróleo, energía nuclear o chips de inteligencia artificial; inversiones en la economía estadounidense de 600.000 millones y un incremento de las adquisiciones de material militar de EE.UU. El límite arancelario del 15 por ciento incluye los gravámenes aplicables de la nación más favorecida (NMF) excepto en los casos en que los éstos sean superiores al 15 por ciento y, en tales casos, se aplicará el tipo arancelario NMF más alto y el trato seguirá siendo el mismo que el del período anterior al 2 de abril.

Además de la amenaza de aranceles del 35 por ciento al bloque europeo, el lunes la administración Trump anunció un arancel del 39 por ciento sobre las importaciones suizas, medida que entrará en vigor el 7 de agosto, que sorprendió a Suiza y generó una pronta respuesta diplomática para renegociar la tarifa. Trump no se detuvo ahí y lanzó amenazas contra la India y Sudáfrica, aumentando las tensiones comerciales con esos países.

Suspensión de contramedidas

Mientras tanto, la Comisión Europea (CE) inició este martes el procedimiento para suspender durante seis meses las contramedidas arancelarias que tenía preparadas contra Estados Unidos en el caso de que no hubiera logrado un acuerdo con ese país para evitar una guerra comercial, que considera ha sido el “menos malo” posible. “Puedo confirmar que la Comisión ha adoptado hoy los procedimientos legales necesarios para suspender la aplicación de nuestras contramedidas de la UE, que debían entrar en vigor el 7 de agosto”, indicó el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria de la CE.

Las contramedidas de represalia habían Sido aprobadas por la mayoría de los países del bloque y valoradas en 93.000 millones de euros. Desde el acuerdo entre Von der Leyen, y Trump, los negociadores de la UE y Washington trabajan en una declaración con más precisiones sobre cómo aplicarán el acuerdo. “Estoy en contacto con el secretario (de Comercio de Estados Unidos, Howard) Lutnick y el embajador (representante de Comercio del mismo país, Jamieson) Greer mientras trabajamos para poner en práctica el acuerdo entre la UE y Estados Unidos de julio, en todos sus aspectos. El trabajo continúa con un espíritu constructivo”, dijo el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

Al margen del arancel universal, el gobierno de Trump mantiene otros en otras categorías, como los impuestos en virtud del artículo 232 de la Ley de Comercio contra importaciones como las de acero y aluminio (la UE aún trata de negociar una cuota para ellas) y de productos farmacéuticos y semiconductores. La declaración conjunta, que está prácticamente lista, es un documento no vinculante que, sin embargo, establece el marco para un acuerdo que en sí mismo aún tendrá que negociarse, precisaron fuentes comunitarias.

Entre tanto, los negociadores europeos siguen trabajando en una lista de excepciones a los aranceles y avanzaron que la UE también asumirá compromisos arancelarios, pero solo como parte de un acuerdo final que esté "completo y adoptado” y en el que quedará excluida la langosta, producto que ya es objeto de otro pacto alcanzado en 2021. En cuanto a la agricultura, destacaron que cualquier compromiso que asuma la UE “solo abarca sectores no sensibles”, y como ejemplo citaron el aumento de las importaciones de carne de bisonte, una categoría no muy popular en la Unión, sin tocar otras que sí son sensibles como las de carne de vacuno o aves de corral o el etanol.

Las fuentes reconocieron que han llegado a este acuerdo porque la alternativa sería mucho peor: supondría una escalada y aranceles elevados para ambas partes. Según dijeron, la falta de un acuerdo socavaría la posición competitiva de los exportadores de la UE, distraería ante otros retos consideradosbmás importantes”ñ como la guerra entre Rusia y Ucrania o la relación de la Unión con China, y podría crear divisiones dentro del propio club comunitario. “Para evaluar el acuerdo, hay que tener muy en cuenta la alternativa. La elección que teníamos que hacer no era entre un resultado bueno o excelente. Básicamente, se trataba de elegir entre una opción mala y otra menos mala, y elegimos la menos mala, y creemos que es la mejor opción”, aseguraron.

También dejaron claro que no hay forma de que Estados Unidos vuelva a los aranceles bajos: “Es muy importante que seamos conscientes colectivamente de la nueva realidad y del hecho de que no podemos volver al statu quo anterior”, comentaron. “No lo estamos celebrando, es un alivio para nosotros pero no lo estamos celebrando”, remarcaron.