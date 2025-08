El Ministerio de Justicia y Seguridad presentó ayer el listado de los diez prófugos más buscados de Santa Fe, por los cuales esta dispuesto a pagar unos 340 millones de pesos. El anuncio oficial ratificó que Matías Gazzani es quien genera mayor preocupación entre los investigadores. El líder de Los Menores encabeza la nómina con una compensación de 60 millones de pesos a cambio de información referida a su paradero. Lo curioso en este caso es que la recompensa parece remedar los anuncios del lejano oeste : buscado vivo o muerto.

"Estamos en condiciones de abonar la recompensa por el dato que permita arrojar certeza de que la persona está muerta", explicó el ministro Pablo Cococcioni, explicando que esto "también es un motivo para pagar" porque "ahorra un montón de esfuerzos en una búsqueda que ya no tiene sentido".

A renglón seguido debió hacer una aclaración necesaria: "No sólo queremos que no lo maten, recomendamos no interceptarlos ni tratar de capturarlos por su cuenta y dar aviso inmediato a las autoridades".

La sospecha sin embargo, quedó flotando en el aire, sobre todo porque el gobierno santafesino ofrece seis veces más recompensa que su par nacional, que postula una módica cifra de 10 millones por Gazzani, quien sólo esta siendo investigado por su posible participación en la inteligencia del operativo que termino con el asesinato del líder del paraavalanchas canalla Andrés "Pillín" Bracamonte.

Cococcioni aclaró también que el programa provincial es flexible porque generalmente, los informantes sólo cobran si contribuyen con el esclarecimiento de los delitos denunciados.

En lo que respecta a la lista presentada ayer, el gobierno pondrá el dinero a cambio de ayudar en la captura y no habrá que esperar al cierre del proceso penal con una sentencia. Una vez que la fiscalía interviniente confirma que la información es útil, el Estado paga la recompensa en efectivo, con "total anonimato" y "bajo constancia notarial de la escribanía" del Poder Ejecutivo provincial. Cococcioni describió un mecanismo tan sencillo como llamativo: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

El ministro aseveró que los datos de quien colabora con la búsqueda "quedan absolutamente reservados" en cuanto a la identidad. "No tiene que hacer cola para ir al banco. Todo el esfuerzo está puesto en eliminar las trabas burocráticas que pudieran dar lugar a una filtración. Ese dinero tendrá que insertarlo legalmente a través de las vías que correspondan", comentó.

Además de los 340 millones de pesos que tiene el presupuesto provincial, algunos prófugos como Gazzani y Vicente Matías Pignata aparecen en el programa nacional de recompensas con otros montos. "Esto no es incompatible", aclararon desde el gobierno santafesino.

"La recomendación a la ciudadanía es no intentar capturar por sí mismo a estas personas. Tienen que dar aviso a las autoridades competentes a través del 911 y de cada fiscalía interviniente", explicó Cococcioni. Luego advirtió: "Ante la duda, hay que considerar que esta gente es de extrema peligrosidad y puede estar armada".

Los prófugos además de Gazzani son Brian Walter Bilbao y su hermano Waldo Alexis Bilbao quienes manejaban el tráfico de cocaína a través de avionetas que aterrizaban en la zona de Campo Timbó en Oliveros. Por cada uno de ellos se ofrecen 40 millones.

Otro de los nombres es el de Matías Pignata por quien ofrecen 35 millones de pesos. Es el narco santafesino cuyo nombre se hizo público después de comprar una casa en el country El Paso de Santo Tomé, y está prófugo desde el 11 de marzo de 2019. El 13 de marzo de 2019 el caso explotó en todos los medios cuando fuerzas federales allanaron una veintena de domicilios en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Mendoza.

La lista continúa con Gerardo Sebastián "Dibu" Gómez, cuya cabeza vale 35 millones de pesos, y es uno de los hombres que lideró una facción de la barrabrava de Newell’s Old Boys bajo las órdenes del jefe de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, y está sindicado por el asesinato del artesano y músico rosarino “Jimy” Altamirano en proximidades del estadio leproso.

El listado se completa con Jesús Maximiliano Eusebio por quien se ofrecen 30 millones de pesos por el delito de asociación ilícita sin especificar; Facundo Nicolás Aguirre también 30 millones de pesos y acusado por homicidio; Fernando Sebastián Vázquez , con 25 millones de pesos; Alexis Emanuel "Chami" Mendoza con otros 25 millones de pesos de recompensa y Ramiro Gastón Escalante por quien ofrecen 20 millones de pesos.

En el marco del anuncio de la lista, Cococcioni sostuvo que "el sistema de recompensas está funcionando muy bien" en Santa Fe. En cuanto a los pagos, apuntó que "algunas ya fueron abonadas y otras están en vías de confirmación".

Por su parte, la subsecretaria de Inteligencia Criminal, María Virginia Villar, precisó que atraparon a seis prófugos de alto perfil en un año y otros dos en el último mes.

Respecto de las diferencias en el dinero, el ministro de Justicia y Seguridad provincial indicó que la cifra es "absolutamente discrecional" porque "no hay una regla o parámetro" para definirlo. En este sentido, indicó que la única base es la de 8 millones de pesos para el esclarecimiento de homicidios cometidos desde 2014, "siempre que no hubiera otra más elevada".

"Las capturas de alto perfil tienen que tener un monto que los separe de la recompensa general", subrayó el funcionario. De inmediato, explicó: "Algunos no han tocado un arma de fuego en su vida, pero son mucho más peligrosos por la capacidad de gerenciar el uso de violencia, el reclutamiento y movilización de recursos de gente que sí ha hecho mucho daño" concluyó Cococcioni.