El Ensamble de Vientos presenta un recorrido sonoro por algunas de las películas más icónicas de todos los tiempos. El espectáculo propone revivir grandes momentos del cine a través de la música, con versiones especialmente creadas para esta formación. La dirección del ensamble está a cargo del maestro Leonel Lúquez (A las 20, en Teatro La Comedia.)