A poco menos de un mes para el espectáculo de Green Day en Argentina, la productora del evento confirmó que la legendaria banda nacional 2 Minutos será la encargada de telonear al grupo de punk rock en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán) este miércoles 3 de septiembre. Las últimas entradas para campo y plateas se consiguen en el sitio web de Live Pass.

La agrupación originaria de la localidad bonaerense de Valentín Alsina confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde recibió elogios y felicitaciones por parte de sus fanáticos.

"Green Day debería abrir el recital de dosmi", "No me alcanzan los Me gusta", "Faaaaa compro la entrada solo para bancar a los 2mi olvídate jaja después que suene de fondo green Day tranki", "Banda invitada Green day, vamos dosmi", escribieron los usuarios seguidores de 2 Minutos en la caja de comentarios del anuncio.

2 minutos anunció que será parte del show de Green Day en Huracán. Imagen: redes sociales.





El cantante del grupo, Walter “Mosca” Velázquez, se recupera de una reciente operación de pulmón, la cual en abril lo obligó a darse de baja de la tercera fecha de shows del Quilmes Rock 2025. Pero 2 Minutos, la banda sentó las bases del punk callejero argentino, está de gira nuevamente y se suma a la esperada fecha que se celebrará el mes que viene en el barrio porteño de Parque Patricios.

Además de 2 Minutos, estarán como invitados especiales los Bad Nerves, una banda de powerpop-rock and roll de 5 integrantes, provenientes de Essex, Reino Unido. Su propuesta es de canciones pop distorsionadas a una velocidad feroz y con melodías pegadizas.

Cuánto salen las entradas para ver a Green Day en Huracán

Las entradas para Green Day en Huracán se consiguen en el sitio web de Live Pass. Los precios de las entradas arrancan en los $90.000, más el costo por el servicio. Los clientes Visa BBVA pueden pagar sus tickets en hasta 6 cuotas sin interés. La lista completa de precios se completa de la siguiente manera:

Platea preferencial: $230.000 (más el costo por el servicio).

Campo con acceso a platea baja: $185.000 (más el costo por el servicio).

Cabecera: $90.000 (más el costo por el servicio).

Green Day vuelve a Argentina después de su última visita en 2022, en el Estadio Vélez Sársfield, donde realizó un concierto vibrante que sacudió a todo el barrio de Liniers. La banda se encamina a una gira internacional por Sudamérica que incluye paradas en Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo, Río de Janeiro y Curitiba (Brasil), y Asunción (Paraguay).

Green Day en Argentina: todo lo que tenés que saber

Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool (batería) estarán presentando en vivo sus clásicos y su último álbum de estudio de 22 canciones, Saviors, estrenado en enero de 2024. Este disco fue producido por el ganador de Grammys Rob Cavallo, con quien ya habían trabajado en los exitosísimos discos Dookie (1994) y American Idiot (2004).

"Saviors es una invitación al cerebro de Green Day, su espíritu colectivo como banda y una comprensión de la amistad, la cultura y el legado de los últimos 30 años. Es crudo y emotivo; gracioso e inquietante. Es un disco para reírse del dolor, y llorar por la felicidad. Es honestidad y vulnerabilidad", sostuvo la banda.

Gira internacional de Green Day.





En su último paso por Buenos Aires, el grupo de rock demostró una vez más su fascinación con el público argentino, que coreó hasta los solos de guitarra de los temas más populares.

En sus redes sociales compartieron tres publicaciones, un álbum de fotos y dos videos grabados desde las bambalinas del escenario, comentando su cariño por la devoción de sus fanáticos albicelestes.





Green Day surgió de la escena punk hardcore de la Costa Oeste de finales de la década de 1980 y principios de 1990. El trío es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo y 10 mil millones de streams de video acumulados.

Los ganadores de cinco premios Grammy e inducidos al Rock and Roll Hall of Fame, lanzaron Dookie en 1994, que vendió más de 10 millones de copias y obtuvo 10 Diamantes Platino. A la banda se le atribuye popularizar y revivir el interés generalizado en el punk rock, impulsando una racha de singles número uno a lo largo de su carrera. Entertainment Weekly llama a Green Day "la banda más influyente de su generación", mientras que Rolling Stone afirma que "Green Day ha inspirado a más bandas jóvenes a comenzar que cualquier otra banda además de Kiss, y eso no parece estar cambiando".

