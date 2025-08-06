La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este miércoles el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales y la recomposición del salario docente. El mismo recibió el visto bueno con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, en un nuevo revés al gobierno de Javier Milei.

La iniciativa, que fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI. A su vez, propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

Así votó cada diputado la ley de financiamiento a las universidades



