“La pobreza es un tema muy acuciante en nuestro país”, sostuvo el obispo Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social, quien también afirmó que “en una sociedad donde hay mucha desigualdad, algo no está bien”. Las declaraciones del obispo, titular de la diócesis de La Rioja, fueron publicadas en la web de la Pastoral Social en las vísperas de la Semana Social que se celebrará en Mar del Plata entre el 8 y el 10 de agosto. El encuentro se da en la previa de la tradicional marcha de San Cayetano que mostrará hoy una movilización masiva a la que se sumará un frente de gremios, movi
En la previa a la masiva movilización por San Cayetano
La pobreza que no ven ni escuchan
El presidente de Pastoral Social definió la situación social como "acuciante" y pidió una dirigencia abierta al diálogo.
