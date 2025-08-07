El nuevo Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo se sumará hoy a la tradicional movilización por el Día de San Cayetano como forma de expresar su reclamo ante las políticas del gobierno de La Libertad Avanza.

“En los últimos días, el gobierno libertario ratificó que está en guerra contra el pueblo trabajador, favoreciendo las demandas de los poderosos. En esta nueva etapa de infamia y colonización se despliega un relato distorsivo que altera el sentido de los valores nacionales que contribuyeron a hacer grande este país”, aseguró el Frente Sindical a través de un comunicado, donde remarcó la importancia de la peregrinación en un contexto de ajuste brutal, pérdida de derechos y desindustrialización.

En el comunicado, además, hicieron hincapié en la afectación de la vida cotidiana de la gente: “mientras cientos de miles de trabajadores no tienen para pagar el boleto del colectivo, Milei hace gala del cambalache ideológico con el objetivo de acentuar su servilismo colonial”. El legado del Papa Francisco apareció como norte: “Para nosotros, Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo no es una consigna vacía porque no podemos permanecer indiferentes mientras nos quieren robar la dignidad. Ese es el núcleo de nuestra noción de soberanía”.