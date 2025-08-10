



DOMINGO 10

ETCÉTERA

Feria de editores Desde 2013, la FED fomenta el encuentro entre las lectoras y lectores y quienes editan, para conversar sobre libros, catálogos y las experiencias de lectura. Más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y España ofrecerán sus mejores títulos y novedades. En esta edición habrá charlas que abordarán temas como escribir pese al dolor, la forma en que los videojuegos están cambiando el mundo o la música como potencia creativa en la narrativa latinoamericana.

De 14 a 21, en el C Art Media, Av. Corrientes 6271. Gratis.

Judith Mendoza-White En la charla abierta Del autor al lector: mito y realidad destinada tanto a quien ama escribir como al lector apasionado, la autora discutirá mitos y verdades del oficio del escritor y el rol del lector, y compartirá anécdotas y estrategias derivadas de su experiencia escribiendo y publicando dos idiomas. Mendoza-White es una autora argentina bilingüe residente en Sydney, egresada de la Universidad de Oxford (Inglaterra) donde estudió un postgrado en escritura creativa.

A las 16, en Naesqui, Charlone 1400. Gratis.

CINE

Alanis Se proyecta la película de Anahí Berneri protagonizada por Sofía Gala Castiglione. Alanis trabaja como puta. Con su bebé y con Gisela, una compañera mayor, comparte un privado en el centro donde vive y atiende. Haciéndose pasar por clientes, inspectores clausuran su hogar y se llevan a Gisela. Alanis llega con su ropa de trabajo y llena de engaños a parar a lo de una tía. Desde ese barrio, Alanis intenta recuperar su dignidad, ayudar a su amiga y cuidar a su hijo.

A las 22.30, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $8000.

Yo y la que fui Continúa en cartel el documental de Constanza Niscovolos que retrata la vida de la fotógrafa. Adriana Lestido es una figura fundamental de la fotografía argentina. Su obra revela una mirada amorosa y descarnada sobre el cautiverio, la maternidad, la marginalidad y las pulsiones humanas básicas más primitivas.

A las 15, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $8000.

TEATRO

White out Inspirados en el fenómeno meteorológico del blanqueo, en el que se pierden las referencias y contornos, los performers explorarán con elementos visuales, sonoros y conceptuales, deduciendo un cuerpo de otro y, al mismo tiempo, tomando una nueva forma de una otra corporalidad en conjunto, manteniendo la independencia pero deformados. Junto con la performance se podrá descubrir y recorrer una exposición visual de arte con origami.

A las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

LUNES 11

MÚSICA

Electric Gauchos Por única vez en Buenos Aires, se presenta la banda en formato cuarteto de guitarras afinadas en la New Standard Tuning de Guitar Craft, junto a Fernando Samalea. Interpretarán composiciones propias y clásicos de King Crimson y The League of Crafty Guitarists. El grupo está integrado por Steve Ball, Fernando Kabusacki, Luciano Pietrafesa y Yoyo Sevilla, veteranos del universo Guitar Craft de Robert Fripp. Desde 1997, Electric Gauchos ha tocado en escenarios de todo el mundo.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $12000.

CINE

Vermiglio Norte de Italia, fines de la Segunda Guerra Mundial. En un pueblito de montaña, las vidas del maestro local, de su familia, y en especial de su hija mayor, dan un giro cuando llega Pietro, un soldado desertor. Pietro es un joven siciliano que acaba de volver del frente y al que el resto de los vecinos miran por encima del hombro. Dirige Maura Delpero.

A las 15.40, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $2500.

TEATRO

La vergüenza Se estrena la obra de Claudio Aprile. Corre 1960, José Benoliel es un comerciante judío y el negocio que lleva adelante, pasará a manos de su único hijo varón, Marcos. Sin embargo, tanto José como su esposa, comienzan a sospechar que el chico es homosexual. Para el matrimonio esto es motivo de vergüenza y consideran enviarlo a una clínica para “corregirlo”. Más pronto que tarde, descubren que quien está a cargo de la clínica ofició de ayudante de Josef Mengele en Auschwitz.

A las 21, en el Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $18000.

Yo no duermo la siesta Vuelve la obra de Paula Marull. Con María Marull, Agustina Cabo, Luciana Grasso, Sandra Grandinetti, Marcelo Pozzi y William Prociuk. A Natalí la llevan a pasar el día a la casa de su vecina Rita para resguardarla del momento difícil que se está viviendo en su casa. Sin embargo, en la casa de enfrente las cosas tampoco están como se esperaba. Estas niñas vecinas atravesarán las horas de la siesta tratando de comprender por qué ese día no será igual a ningún otro.

A las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: desde $28000.

Ride the Cyclone Este espectáculo infantil cuenta la historia de seis adolescentes, miembros del coro de cámara de la escuela secundaria San Casiano de Uranio, que mueren en un accidente en una montaña rusa defectuosa llamada El Ciclón. Después de su muerte, se encuentran con Karnak, una divinidad mecánica que ve el futuro y los hará enfrentarse a sus historias de vida.

A las 21, en El Método Kairós, El Salvador 4530. Entrada: $24000.

MARTES 12

ETCÉTERA

Martes de Poesía y Música Tres solistas marcan una fecha especial para este ciclo. Alvy, Nacho y Rubin interpretan juntos a Los Campos Magnéticos. Tal es el nombre con el que entre 2009 y 2012 supieron presentar su proyecto de traducciones de las canciones de Stephin Merritt, con el que publicaron un álbum. Su regreso en 2025, concretado durante una breve cantidad de recitales, gana aquí una fecha. Esta tarde convocan a un escritor cercano a su poética como el regiomontano Montoya.

A las 19.30, en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

CINE

Un año sin amor ¿Qué cuerpo resiste el deseo cuando se habita desde la fragilidad? En Un año sin amor, Anahí Berneri entrega una obra que se aleja del sensacionalismo sexual para explorar con sensibilidad lo político del cuerpo. La historia de Pablo, un joven seropositivo que atraviesa su diagnóstico en soledad, exorcizando su dolor en la escritura mientras se introduce en el universo del BDSM gay, se vuelve un gesto de exposición poético. A 20 años de su estreno y en el marco de Guarra, el primer festival internacional de cine kinky de Buenos Aires, se proyectará con la presencia de su directora.

A las 20, en Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen 1934. Entrada: $4000.

MÚSICA

Las Bermudas Originalmente caracterizada como una banda de pop soñador, Las Bermudas comenzó a explorar nuevos caminos musicales a partir de 2018. Integran la banda Priscila Rauto en voz y teclados, Carla Bertorello en batería, Javier Cereceda en guitarra y voz y Guillermo Ruiz Díaz en producción. Completan la noche Ramiro Gutiérrez y su banda.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $5000.

Abuelos de la Nada La legendaria banda de los ‘80 regresa para revivir repertorio clásico y nuevos temas. El show está diseñado para enamorar tanto a los fans de siempre como a las nuevas generaciones. El grupo vuelve liderado por el Gato Azul Peralta (hijo de Miguel Abuelo) y el guitarrista Gringui Herrera. El grupo se completa con Pulga Luciani en bajo, Diego Ortells en teclados, Sergio Pérez en guitarras, Maru Rosa en voz, Andrés Jorge en saxo y Gerardo Tuccini en batería.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $18000.

MIÉRCOLES 13

TEATRO

El suceso Todo comenzó mucho antes del Primer Apagón Austral. Eran burócratas, tecnócratas, comunicadores. A pesar o gracias al líder supremo del régimen, llevaron a cabo este episodio de trascendencia inesperada. No hay certezas de si fue deliberado o azaroso. Lo que le siguió fue un quiebre en la historia. O al menos en la historia que cuentan. Esta es la nueva creación del Estudio QP integrado por Micaela Amaro, Teo López Puccio, Donna Tefa, Marcos Krivocapich y Lula Fenomenoide.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $12000.

La verdad efímera La dupla conformada por Victoria Baldomir y Sabrina Zelaschi vuelven a trabajar con Santiago Gobernori. Dos mujeres transitan diversos mundos y sus personajes. La desvalorización de los oficios en detrimento de lo tecnológico, el poder histórico del rico por sobre el pobre, el amor y la muerte, son algunos de los tópicos que van atravesando las historias que se tocan directa o sutilmente sin un orden cronológico.

A las 21, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $6000.

CINE

Hay una puerta ahí Se estrena el documental de Facundo y Juan Ponce de León. Fernando Sureda tiene ELA y quiere la eutanasia. Pelea por sacar la ley en Uruguay y por ser el primero en aplicarla. En ese camino, en octubre de 2019, tiene una charla por zoom con Enric Benito, un médico especializado en cuidados paliativos. La vida, sin embargo, les tiene preparada una última sorpresa, una amistad muy especial y un viaje final que nadie imagina.

A las 19.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $5200.

ARTE

Juan Lecouna Con curaduría de Daniela Zattara, Costuras suspendidas plantea una selección de obras de Juan Lecuona en las que los patrones de costura se transforman en cartografías sensibles. Las veladuras, las transparencias, las texturas trabajadas continúan dando cuerpo a una obra que nunca se detuvo.

De lunes a sábados de 10 a 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

MÚSICA

Espil + Fernández Luego de tocar a dúo desde hace ya cinco años, An Espil y Cirilo Fernández se proponen hacer los discos completos de Radiohead Ok Computer y Kid A. A base de talento, capacidad y perseverancia, An Espil tiene bien ganado su lugar como una de las mejores voces femeninas del país en la actualidad. Ya sea en plan solista, en dupla con Abril Olivera o como parte de Nafta, la cantante pilarense despliega toda su versatilidad. Cirilo es productor, compositor y pianista. Ha trabajado con artistas como Emmanuel Horvilleur, Julieta Venegas y Julieta Rada.

A las 20 y 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $15000.

JUEVES 14

ARTE

Carla Grunauer Sobre esta muestra de la artista tucumana, anticipa el curador Juan Laxagueborde: “Grunauer vuelve a las líneas curvas y a los motivos abiertos para reconocer las dificultades de la expresión sin la necesidad de ejercer el expresionismo. Todo es expresión, es inevitable. Se me hace que lo que hay acá no son retratos ni personajes ni superhéroes. Son como objetos, figuras o caras para encontrar almas, si es que esta palabra puede decirse así nomás”.

De miércoles a sábados de 14 a 19, en Piedras Galería, Perú 1065. Gratis.

MÚSICA

Blair Se presenta la cantante de Punta Alta, cuya carrera cautivó al público a una velocidad sin precedentes con su pop indie. Blair se sube al escenario de Vorterix en el marco de su Mañana hablarán de mí tour. Erudita de la literatura y escritora por pasión, Blair reinventa su creatividad en su última entrega discográfica. Inspirada por artistas de los ‘70 y los ‘80, apuesta por crear un sonido híbrido que sobreviva al tiempo.

A las 20, en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. Entrada: $35000.

Peter Pank Se presenta la afamada banda de synthpop y dark-techno electroteatral de Buenos Aires. En 2007, luego de una etapa solista iniciada en 2005, Peter Pank se sumó a Juan Pablo Malvasio en teclados y programación y Hernán Martínez en coros y performance. Ellos, junto a otros músicos y bailarines, se convirtieron en Peter Pank y Los Chicos Perdidos. Sus presentaciones en vivo son siempre teatrales y glamorosas, con una cuidada puesta en escena. Completa la noche Blujaus.

A las 20, en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Entrada: $10000.

TEATRO

Qué hermoso era todo antes Antón Chéjov escribió La gaviota en 1896. A lo largo de los años, este clásico fue representado en cine y teatro, generalmente como un drama, a pesar de que el mismísimo Chéjov aclara debajo del título "comedia en cuatro actos". Es verdad que todos sus personajes sufren, aman sin ser correspondidos, viven dónde no quieren, trabajan de lo que no quieren, el tiempo pasa, todos envejecen. No por eso, La gaviota deja de ser una comedia. Dramaturgia: Lisandro Fiks.

A las 20, en el Centro Cultural de Borges, Viamonte 525. Gratis.

CINE

No puedo tener sexo El suplemento Soy de Página12 y Cine Arte Cacodelphia presentan una selección de películas atravesadas por la diversidad sexual desde hoy hasta el 14 de septiembre, todos los jueves. Esta vez se podrá ver la soprendente ópera prima de Bel Gatti intentando tener sexo en medio de una suerte de fobia relacionada con el placer. La película, que tuvo su estreno mundial en el Tallinn Black Nights Film Festival de Estonia en 2024 e integró el catálogo del Bafici de este año, se filmó con un teléfono. Además de dirigir, Bel actúa y se graba a brazo extendido, apuntándose con el lente frontal de su celular.

A las 19, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $8000.

Mi mejor escena Se estrena un documental que se sumerge en el corazón del cine argentino a través de un gesto revelador: invitar a diez directoras y directores a elegir y analizar la escena más significativa de sus propias filmografías. Voces tan singulares como las de Juan José Campanella, Lorena Muñoz, Albertina Carri, Demian Rugna y Marcelo Piñeyro reflexionan sobre el oficio, la emoción y las diversas formas de mirar el mundo.

A las 21, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $8000.

VIERNES 15

TEATRO

Un tiempo parecido a este Esta obra se presenta en el marco de Lado B, un ciclo dedicado a propuestas escénicas inéditas de teatro, danza o performance. Una charla entre un bailarín y una vaca. Una anáfora de memorias y sensaciones cotidianas. Un repiqueteo en la tierra. Un chico que mira el campo con los ojos cerrados. Esta obra fue premiada como mejor performance en el Fauna 2025. Dirige Valentín Caringella. Con actuación de Victoria Maurizi. Poesía de Mariano Blatt.

A las 21.30, en Fundación Cazadores, Villarroel 1440. Entrada: $18000.

CINE

La novia del diablo Aunque la casa Hammer lo asoció mucho con Drácula (y quizás fue el mejor conde del cine), Christopher Lee hizo mucho más en ese estudio. Por ejemplo, este investigador de lo oculto intentó salvar a un noble amigo de un culto satánico. Esta película estrenada en 1968 es central en su carrera por la sutileza de gestos cotidianos con la intensidad shakespereana. Por lo demás, la historia tiene una fuerte originalidad, no poca sátira social y momentos sorprendentes por su resolución técnica.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Fernández Fierro + Laso Se presenta la orquesta que revolucionó la escena del tango. Regresa a los conciertos en su propia sala, el Club Atlético Fernández Fierro, con shows que son verdaderas celebraciones de un tango visceral. Esta noche vuelve al colectivo la legendaria Julieta Laso, que va a dar su show de canción latinoamericana junto a su cuarteto. Luego la Fierro hará lo propio y como cierre se juntarán en el escenario para hacer un concierto juntos, como en las viejas épocas.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 764. Entrada: desde $14000.

Turf La banda comandada por Joaquín Levinton vuelve al Gran Rex para presentar su último disco, Polvo de estrellas, que marca un hito en su carrera, reversiones de los grandes éxitos de la banda con una mirada fresca y renovada. La propuesta se enriquece con colaboraciones de lujo, que ya se dejan escuchar en los adelantos: “Pasos al costado”, junto a Milo J, y “Magia blanca”, con Conociendo Rusia.

A las 20.30, en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. Entrada: desde $19000.

ARTE

Huye el día Rastros cotidianos y tramas urbanas en las obras de Carolina Baldomá, Mariano Benavente, Florencia Caiazza, Maximiliano Firpo, Marina Heredia y Ailén Ibarra, bajo la curaduría de Leila Tschopp y Florencia Qualina. Las obras (pinturas, esculturas, instalaciones y fotografías) hablan a través de restos, huellas, sedimentos, como un intento prometeico de asir el mundo a través de gestos y acciones sobre la materia.

De miércoles a domingos, de 16 a 20, en Fundación Cazadores, Villarroel 1438. Gratis.

SÁBADO 16

MÚSICA

Eté y Los Problems El Salón Pueyrredón cumple 28 años y lo celebra con una serie de recitales a lo largo de todo el mes. Esta vez, cruza el charco la banda uruguaya integrada por Ernesto Tabárez junto a Martín Iglesias (guitarra), Andrés Coutinho (batería), Iván Krisman (bajo y bandoneón) y Bárbara Jorcin (teclados). Los Problems siguen presentando canciones de su último disco Plata (2024) en una combinación de folk y rock que los ha situado como una de las bandas imprescindibles del Río de la Plata.

A las 20, en Salón Pueyrredón, Av. Sta. Fe 4560. Entrada: desde $15000.

CINE

Acorazado Potemkin En el centenario de su estreno, se proyecta el film de Sergei Esienstein que desafió las convenciones artísticas y políticas de su época, con música sinfónica en vivo a cargo de la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín. Bajo la batuta de Santiago Chotsourian, el organismo interpretará obras de autores como Nikolái Rimsky-Korsakov, Modest Mussorgsky y Aleksandr Borodin, junto a pasajes improvisados inspirados en el acompañamiento tradicional del cine mudo.

A las 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

Cortos animados Los cortometrajes de Juan Pablo Zaramella conforman un universo creativo donde el humor absurdo, la crítica social y la fantasía se entrelazan con ingenio visual y originalidad técnica. A través del stop motion con muñecos y recortes de papel, sus historias abordan temas como los sueños, los prejuicios, el poder de la imaginación y el choque entre lo cotidiano y lo extraordinario.

De miércoles a domingo, de 14 a 21, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

TEATRO

Mona En la monotonía de un call center, Mónica soporta el hostigamiento. Un día, desde el monte, desciende una mujer de una comunidad. Con promesas de un paraíso serrano, la arrastra a un abismo donde su identidad se desdibuja. Mona es la nueva creación de la dupla conformada por Paula Grinszpan y Lucía Maciel (Las reinas, Paraguay) donde vuelven a explorar su singular lenguaje. Actúa Gogó Maldino.

A las 17, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $8000.

Mirar al río En el marco del festejo por sus diez años, la compañía Cuerpoequipaje presenta un nuevo espectáculo. ¿Cómo recuerda el río a aquellos cuerpos que ya no están? Se conjugan tiempos ancestrales y un pasado cercano. La obra es una coreografía visual en las que se arman y desarman atmósferas poéticas que recrean retazos de la memoria de nuestro territorio. Dirige Tatiana Sandoval, con Estefanía Amoruso, Gabriela Baldoni, Bárbara García Di Yorio y Leonardo Volpedo.

A las 18, en Área 623, Pasco 623. Entrada: $15000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected]. Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------