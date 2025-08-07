La Selección Argentina de básquetbol sumó un cómodo triunfo 84-65 a Sudán del Sur en el cuarto amistoso del equipo de Pablo Prigioni en la gira por Madrid que sirve de preparación para la Americup 2025. Juan Fernández, con 12 puntos, resultó el máximo anotador argentino, secundado por Juan Ignacio Marcos y Gonzalo Corbalán con 11 y Alex Negrete con 10.

Ante un rival desordenado pero físicamente muy fuerte, Argentina encontró los caminos para llevarse la victoria, en base a su efectividad en tiros de tres puntos y en tiros libres, ya que Sudán golpeó mucho y se cargó de faltas. Así el conjunto albiceleste tomó ventajas cercanas a los 20 puntos, diferencia con la que se fue al descanso.

Como había pasado ante Costa de Marfil, Argentina perdió intensidad y se desconcentró en el tercer cuarto, por lo que los africanos achicaron la desventaja y se pusieron en partido. Pero esta vez, con la conducción de Vildoza y Marcos, el conjunto nacional mantuvo la serenidad y recuperó la diferencia para cerrar el partido con más comodidad. Este fue el último amistoso en suelo español, ya que el próximo compromiso será el domingo en Italia ante el seleccionado local.