El aeropuerto Islas Malvinas cerrará el 20 de septiembre, por 90 días, para realizar las obras de remodelación de la pista. Así lo indicaron desde la provincia, al anunciar la apertura de la convocatoria pública para que empresas interesadas presenten ofertas para el reacondicionamiento integral de la pista. Los trabajos serán financiados íntegramente por la provincia, tras la retirada del apoyo nacional. La inversión superará los 34.800 millones de pesos y permitirá que el aeropuerto opere con aviones de hasta 350 pasajeros, duplicando la capacidad actual de las aeronaves internacionales que allí operan, se indicó. “Poner en valor el Aeropuerto Internacional de Rosario posicionará a la ciudad como líder en el interior productivo del país”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro.

Durante una recorrida por el aeropuerto rosarino, el gobernador anunció ayer la apertura de la convocatoria para los trabajos, cuya licitación había sido anulada por Nación -hace dos semanas-. Por esos días se indicó que tras una reunión con el directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), se derogó el proceso licitatorio. Así, la provincia indicó que asumirá el 100% del financiamiento.

En la actividad de ayer, junto a funcionarios provinciales y autoridades del ente que administra la terminal local, se hizo una supervisión de los avances de otras obras ya en ejecución y se detalló el alcance de los nuevos trabajos: reacondicionamiento del tramo central de la pista, reconstrucción en hormigón de las cabeceras, y de la intersección con la calle de rodaje.

La convocatoria pública estará vigente hasta el 18 de agosto, día en que se cerrará el plazo para recibir ofertas. Luego, una comisión evaluadora analizará las propuestas y emitirá un dictamen jurídico el 25 de agosto. La resolución para adjudicación directa está prevista para el 28 del mismo mes. Mientras que la obra comenzará el 1 de septiembre.

Para posibilitar las tareas, se indicó que el aeropuerto cerrará temporalmente a partir del 20 de septiembre por un plazo de 90 días, con reapertura programada para el 18 de diciembre.

“Queremos abrirnos al mundo, consolidar mercados internacionales y generar nuevos para nuestras empresas. Eso no es posible si no contamos con puertos y aeropuertos en condiciones óptimas”, dijo el mandatario.

En ese sentido, remarcó que la logística "es central para bajar los costos de la industria" y reposicionar a Rosario como un nodo clave del interior argentino. Y recordó que la terminal aérea fue objeto de una inversión estimada en 90 millones de dólares para su remodelación, a la que se suma la obra de la Avenida Jorge Newbery, que ya demandó 60 millones, con más de la mitad ejecutada.

Respecto de la financiación, Pullaro señaló que originalmente estaba prevista una inversión compartida con el Gobierno nacional. "Teníamos mucha expectativa de llevar adelante esta obra junto con el estado nacional, el Orsna y el Anac, que se habían comprometido a llevar adelante la mitad de la financiación de la reparación de la pista. Lamentablemente, hace un mes supimos que Nación no iba a acompañar, como se había comprometido. Dejaron su aporte del 50%, aun cuando se llevan parte de la recaudación”. Ante ese escenario, la provincia consideró que "no se podía esperar más tiempo. Para nosotros es fundamental". Y confirmó que se asumirá el financiamiento por la importancia estratégica del aeropuerto, que en los últimos dos años movilizó a unos 500.000 pasajeros y proyecta alcanzar los 4 millones anuales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, indicó que la decisión de ejecutar la obra en el período mencionado responde a la necesidad de mantener los plazos originalmente acordados con los organismos nacionales ANAC y Orsna. “Luego de que se cancelara el último convenio, firmamos un nuevo acuerdo para que sea el propio AIR, a través de la Provincia, el que lleve adelante esta obra con sus propios tiempos y mecanismos”, dijo.

El funcionario detalló que se definió avanzar con una contratación directa debido a la urgencia en la reparación de la pista. También explicó que la obra permitirá elevar el sistema de aterrizaje instrumental (ILS) de categoría 1 a categoría 3, lo que habilitará vuelos en condiciones de baja visibilidad. “Eso aumentará la operatividad del aeropuerto y lo colocará entre los más importantes del país”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística de la Provincia, Mónica Alvarado, puso en valor la decisión de modernizar la infraestructura aérea; e indicó que se trabajará sobre las dos plataformas con reconstrucción total en hormigón, y que en la pista central se aplicará una nueva capa de asfalto sobre la superficie existente.

Además, la funcionaria informó que se ampliarán los ángulos de viraje para permitir la operación de aviones de fuselaje ancho con mayor frecuencia. También se instalará un nuevo sistema de balizamiento, totalmente moderno, que reforzará la seguridad y eficiencia del aeropuerto.