Hoy en las boleterías del Coloso del Parque se venderán entradas desde las 14 para el partido de esta noche entre Newell’s y Central Córdoba de Santiago del Estero. La venta web, en cambio, se lleva a cabo a través de la plataforma newellspass.com. Las socias y socios podrán acceder a las tribunas generales con cuota de julio. Se podrá pagar la cuota en las oficinas de atención al socio del Parque hoy de 9 a 20 y en el predio Malvinas 9 a 20.30. Para socios hay plateas desde los 29 mil pesos y para no socios a partir de los 54 mil pesos.

El lunes, en cambio, se venderán entradas para acompañar al primer equipo al partido en Salta del próximo miércoles por los octavos de final de Copa Argentina ante Atlético Tucumán. El expendio es abierto al público en general, la atención será de 13 a 20 y solo se puede pagar en efectivo. Las generales tienen un costo de 35 mil pesos y las plateas 50 mil. La venta continuará el martes en el parque Independencia pero con atención al público de 9 a 17.