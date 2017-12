Desde Santa Fe.

La cárcel de Coronda era la única al mando de Gendarmería en todo el país durante la dictadura. La convirtieron en un campo de concentración del terrorismo de estado. "Los presos políticos éramos un objetivo militar", dijo uno de los sobrevivientes Francisco Klaric, al declarar esta semana en el juicio a dos ex jefes del penal, los ex comandantes Adolfo Kushidonchi y Juan Angel Domínguez, por delitos de lesa humanidad. Detrás de los muros "contó‑ se aplicaba "un plan sistemático para destruirnos como seres humanos". "Kushidonchi era el más perverso". En su testimonio ante el Tribunal Oral de Santa Fe, Klaric recordó el coraje del ex arzobispo, monseñor Vicente Zazpe para romper el aislamiento de los detenidos políticos en el Pabellón 5, destinado a los "irrecuperables" y las presiones del ex juez Víctor Brusa para que entregara al líder de UPCN Alberto Maguid por un supuesto vínculo con Montoneros.