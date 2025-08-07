El barrio de Recoleta fue el escenario de un choque múltiple este jueves cuando un camión impactó a tres autos estacionados, un árbol y el frente de un edificio. Por el siniestro, una mujer resultó con heridas leves. Según relataron los testigos, al conductor le faltaba una mano.

El hecho sucedió en Agüero al 2100, entre Peña y Pacheco de Melo. Al parecer, el automovilista se distrajo, en una zona con estacionamiento permitido. El camión Mercedes Benz 815 con acoplado de color azul circulaba a excesiva velocidad, perdió el control y chocó a los tres vehículos estacionados.

Un Fiat Polo azul quedó con su lateral totalmente rayado. Adelante había una Chevrolet Tracker gris subida a la vereda, con el lateral dañado y cortes en la chapa. Más adelante se encontraba una Fiat Fiorino, que quedó dada vuelta, mirando en sentido contrario respecto de cómo estaba estacionada, y con la parte trasera totalmente hundida.

El rodado de gran porte subió a la vereda y se incrustó en el edificio de Agüero 2134: rompió la estructura de ladrillos en la que se hallaban instalados los medidores y tiró abajo un árbol que lastimó a una mujer que caminaba por la vereda.

Intervinieron personal de la Comisaría Vecinal 2A y médicos del SAME, que a la mujer le diagnosticaron un traumatismo de hombro sin riesgo. El conductor fue imputado por lesiones.