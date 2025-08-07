Tras el golpe que le asestó la oposición en la Cámara de Diputados, el presidente de la Nación, Javier Milei, buscó el modo de llevar la agenda mediática hacia otro lado y lo logró. El jefe de Estado se metió en la campaña bonaerense con un mensaje provocador que banaliza a las víctimas de la última dictadura cívico militar, que generó la indignación de la política, pero también de organizaciones sociales y de derechos humanos. Fue en La Matanza, el municipio más poblado de la Argentina y desde donde el gobernador Axel Kicillof salió a responderle.

“Es otra provocación más, es un Gobierno negacionista en materia de derechos humanos y de la desaparición de personas. La sociedad argentina ya lo repudió por haberlo sufrido en carne propia”, lanzó el gobernador en diálogo con Radio Provincia sobre el caso. “Contaba el intendente que los vecinos vieron entrar siete camionetas blindadas como las de Estados Unidos y se rajaron después de la foto. Es muy triste que la única visita que hizo a La Matanza fue relámpago para sacarse una foto provocando”, disparó.

Por eso, exigió al presidente que “se dedique a gobernar, que es dar trabajo, acompañar a la salud y a la educación” y recriminó que “con ese pequeño acto furtivo está demostrando lo poco que le importa la Provincia y su pueblo”.

Con un cartel que dice “Kirchnerismo Nunca más”, estas últimas dos palabras con la tipografía que usó la Conadep para titular su informe sobre las víctimas del terrorismo de Estado entre 1976 y 1986, el presidente y su hermana Karina, la secretaria General de la Presidencia, presentaron a los ocho candidatos seccionales que encabezan las listas para competir en las elecciones del 7 de septiembre.

Completan la foto Diego Valenzuela (Primera sección), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Capital), además del presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el diputado nacional José Luis Espert; y su par y titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo. Todos, con excepción del presidente, utilizaron unas llamativas camperas violetas con el logo de La Libertad Avanza. Ningún tipo de señal del socio minoritario, el PRO, a la vista.

Lo hicieron en Villa Celina, una localidad de la jurisdicción que aporta al padrón bonaerense poco más de 1,2 millones de electores, sobre un descampado donde se observa barro y basura frente a las casas del barrio.Tal pudo conocer Buenos Aires/12 por una voz al tanto de las conversaciones, la idea habría partido del asesor presidencial, Santiago Caputo, aunque no hubo representación de Las fuerzas del cielo en la imagen.

“Hoy le decimos nunca más a cosas muy concretas que son las que trajeron a la Provincia y a barrios concretos al abandono”, justificó el intendente de Tres de Febrero y candidato a senador, Valenzuela, en La Red.

Cuando todavía formaba parte del PRO, el jefe comunal convocaba a la “reflexión” cada 24 de marzo. “Conocer nuestra historia es vivir un mejor presente y futuro. Hoy es una fecha para que reflexionemos sobre la importancia de no olvidar a las víctimas de la última dictadura, valorar nuestra Constitución Nacional y condenar toda forma de violencia. Que el recuerdo nos sirva para seguir defendiendo nuestros derechos y libertades. La democracia se fortalece con la verdad”, supo decir en un post conmemorativo.

Lo propio había hecho su par de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, cuando el 24 de marzo de 2022 publicó: “En este día de reflexión recordemos la importancia de proteger la democracia. Promovamos el diálogo y la tolerancia, aún en las diferencias, apuntando a vivir en un país más justo”.

El intendente Fernando Espinoza contó que la estadía del presidente en el barrio duró unos pocoso minutos y que llegó con siete camionetas blindadas, bajó para posar para la foto y volver a subir. “Se fue porque salió a la gente del barrio a la puerta, se subió a sus camionetas blindadas porque se venía el pueblo de La Matanza. Una verdadera lástima porque como intendente, por culpa de ustedes y cuatro veces electo por el voto popular, me hubiera gustado como pasaría en cualquier país normal del mundo, recibirlo y darle la bienvenida”, dijo el jefe comunal en un acto.

La previa la había calentado el secretario de Culto y candidato libertario por la Tercera, Nahuel Sotelo, que dijo en TN : "Lo más probable es que seamos el bloque más fuerte y de una vez podamos impedir que Kicillof le siga empeorando la vida a los bonaerenses". Al tiempo, sostuvo que el espacio busca “la libertad para la sociedad y eso incluye a los ciudadanos de la Provincia; en este mandato de Kicillof, la gente se siente menos segura, la salud que ha empeorado, las rutas provinciales son un desastre. Cada vez la gente vive con menos libertad, vive con miedo".

La respuesta llegó por parte de Juan Torreiro, director de Cultos de la Provincia de Buenos Aires, quien señaló que “hace tiempo que viene insultando al gobernador con discursos de odio; da pena que lo propague alguien que fue elegido para ese noble cargo” y recriminó: “mentir, ser cruel con los que sufren y fomentar el odio, son pecados, la justicia social no”.

La locación elegida para la foto de Milei fue la misma que incluyó en su agenda de recorridas por la Tercera sección el gobernador Axel Kicillof, quien previamente tuvo actividades en los municipios de Ezeiza y Presidente Perón. En este último compartió actividades con la vicegobernadora y cabeza de la lista de diputados, Verónica Magario, como así también con los referentes de La Cámpora, el diputado Facundo Tignanelli y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Al repudio por el accionar de Milei y La Libertad Avanza se sumó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien señaló a la AM 1270 que “no vale todo en una campaña electoral” y que “hay símbolos que pertenecen al pueblo argentino y sobre todo a los momentos más sensibles, más complejos, más tenebrosos de nuestra historia”.

En esa línea, cuestionó que “mezclar las cosas es algo desde ya de mal gusto, más allá del concepto absolutamente discutible que se quiere transmitir porque obviamente los días más felices del pueblo argentino tuvieron que ver con los gobiernos peronistas, con los gobiernos kirchneristas y cada uno tendrá su punto de vista, pero hay símbolos que son intocables”.