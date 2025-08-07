La convocatoria soñada de Leroy Carter con los All Blacks para el Rugby Championship casi se torna en pesadilla cuando su perro mordió su pasaporte unos días antes de volar a Argentina.

Todo comenzó tras recibir la llamada del DT neozelandés Scott Robertson, quien le comunicó a Cartier que sustituiría al lesionado Caleb Clarke. De inmediato, el jugador comenzó con los trámites de rigor: le tomó una foto de su pasaporte, la envió a la dirección de los All Blacks y después lo dejó sobre su mesilla de noche. Sin imaginar lo que sucedería después.

"Mi pareja fue al gimnasio y dejó al perro solo en casa, que subió a la cama y mordió el pasaporte y mis alineadores dentales", contó el propio jugador ante la prensa.

"Ayer fue un quilombo. Estaba tratando de conseguir uno de emergencia, pero creo que ya se ha solucionado", completó aliviado.

El jugador de 26 años tiene previsto recoger su nuevo documento antes de viajar a Argentina el viernes.

Carter, que jugó con el equipo de rugby seven en los Juegos Olímpicos de París, podría debutar con los All Blacks de rugby XV ante los Pumas, el 16 de agosto en la provincia de Córdoba.