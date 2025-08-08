El torneo de ajedrez simultáneo en la estación Las Heras de la Línea H, se realizó por segundo año consecutivo, organizado por la empresa Emova, concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires.

En esta oportunidad, 21 usuarios e hijos de colaboradores se enfrentaron a Candela Francisco, quien a sus 17 años logró convertirse en la primera mujer argentina en lograr el máximo título mundial Sub-20 de ajedrez, y recientemente se convirtió en bicampeona Continental.

Los participantes, entre 10 y 21 años, resultaron ganadores de un sorteo realizado en las redes sociales de la compañía y una convocatoria interna entre los hijos de los colaboradores de la empresa, con el objetivo de continuar dando a conocer el universo del ajedrez y sus valores.

La joven ajedrecista resultó recientemente invicta en el torneo Continental Femenino, que tuvo lugar en México en el mes de mayo, y representará al país en torneos internacionales de gran nivel.

"Me llena de orgullo contar con el respaldo de una empresa que decidió acompañarme nuevamente en este recorrido. Gracias a su compromiso, puedo seguir creciendo profesionalmente y difundiendo el ajedrez, una disciplina fascinante que siempre tiene algo para enseñarnos", aseguró Candela Francisco.

El público se acercó en gran cantidad a seguir las partidas. Imagen: Alejandro Leiva





"Con esta iniciativa, en 2024 nos la jugamos y fuimos la primera empresa argentina en apoyar el desarrollo del ajedrez a través del patrocinio a Candela Francisco. Creemos en el poder transformador de este deporte y nos complace seguir contribuyendo a su crecimiento. Por ello, impulsamos nuevamente esta actividad para promover el compromiso, la dedicación, el esfuerzo y el trabajo, invitando a nuestros usuarios y colaboradores a superarse permanentemente", afirmó Joaquín Acuña, Presidente de Emova.

La empresa realizó en mayo de 2024 el primer torneo simultáneo de ajedrez de la historia del Subte, que luego replicó puertas adentro con los colaboradores, convirtiéndose en la primera de Argentina en fomentar este deporte. La iniciativa se enmarca en el plan cultural de la compañía, que tiene como propósito acercar el Subte a la comunidad a través de acciones vinculadas al arte, la fotografía y la cultura.



