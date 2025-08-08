El éxito del streaming bajo el mar de la investigación liderada por científicos del CONICET en el cañón submarino Mar del Plata no decae y cada día suma miles de reproducciones. Este viernes el prestigioso New York Times publicó una nota en la que destaca su llegada al público en medio del brutal ajuste del gobierno de Javier Milei a la ciencia.



"Parejas en Buenos Aires cancelaron sus planes del fin de semana para conectarse a la transmisión. Grupos de amigos se amontonan en los sillones y los chats familiares explotan de novedades. Pero el espectáculo —el tema de conversación en toda Argentina, con más de un millón de espectadores— no es un partido de fútbol de Lionel Messi ni un debate presidencial. Era un video en vivo de crustáceos, esponjas y pepinos de mar arrastrándose, deslizándose y simplemente holgazaneando en el cañón de Mar del Plata, frente a la costa argentina", resalta el artículo del New York Times.



"Durante la última semana, la transmisión en vivo ha convertido un proyecto de exploración marina en una sensación de internet y a los mariscos en inesperados estandartes para quienes se oponen a las amenazas del presidente Javier Milei de recortar y privatizar la ciencia financiada por el Estado", sostienen las periodistas Emma Bubola y Lucía Cholakian Herrera, esta última argentina.

“¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado los científicos?”, preguntó Javier Milei en el marco de su campaña presidencial al proponer privatizar el CONICET.

La nota contrasta el esfuerzo del Gobierno en bajar la inflación y lograr el superávit fiscal a como dé lugar, siendo los programas de investigación parte del ajuste realizado. "Cientos de investigadores han perdido sus empleos desde entonces, y muchos otros han abandonado sus puestos e incluso el país en busca de un trabajo estable", describen.



El artículo resalta el hecho de que el streaming se coló en las conversaciones cotidianas y despertó la curiosidad de grandes y chicos, que incluso preguntan qué deberían estudiar para convertirse en científicos. Una de las consultadas es Magdalena Barrientos, una fotógrafa argentina de 32 años que vive en España. Cuenta que ella suele ese tipo de contenidos y que creía que era la única que lo hacía. Pero ahora "mis amigos me están mandando fotos, como si fuera el Mundial", se sorprende.

