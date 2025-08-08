El vocero presidencial Manuel Adorni anunció durante su conferencia de prensa que el presidente Javier Milei dará esta noche una declaración por cadena nacional en la que se referirá a los proyectos del Congreso que decidió vetar y a futuros vetos para otras iniciativas que ya avanzaron en Diputados.

El miércoles el Gobierno sufrió una dura derrota en la Cámara baja, donde perdió 12 votaciones consecutivas. La oposición logró darle media sanción a los aumentos para Universidades Nacionales, la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, y la derogación de decretos claves para el Ejecutivo vinculados con Vialidad, el INTI, el INTA y los institutos culturales.

Si bien la Casa Rosada ya hizo saber que vetará las iniciativas porque afectan su "equilibrio fiscal, el número logrado por los bloques opositores lleva a que tambaleen los vetos que Milei ya firmó contra los proyectos de Emergencia en Discapacidad, aumento jubilatorio y moratoria previsional.

Noticia en desarrollo