Por tercera vez en menos de dos años, el nombre de Lorena Villaverde vuelve a estar en el centro de un escándalo judicial. Esta vez, la diputada nacional de La Libertad Avanza enfrenta un embargo preventivo de hasta 50 millones de pesos, ordenado por el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste, en el marco de una nueva demanda civil por daños y perjuicios.

La medida judicial, cuya existencia Página/12 pudo corroborar aunque el expediente continúa bajo carácter reservado, alcanza cuentas bancarias, bonos, títulos y otros activos financieros registrados a nombre de la diputada.

Según el medio local NoticiasNet, el embargo preventivo -por un monto de hasta 50 millones de pesos- se enmarca en una demanda presentada por tres personas que aseguran haber adquirido terrenos en el desarrollo urbanístico “Tajamar”, en Las Grutas, sin recibir lo pactado: ni escrituras, ni provisión de servicios, ni habilitación para construir.

De acuerdo con la misma publicación, el loteo se promocionó -tanto en redes sociales como en contratos- como un emprendimiento turístico con toda la documentación en regla.

Sin embargo, los compradores, oriundos de Bahía Blanca, sostienen que luego constataron que las parcelas continuaban registradas como “campo” y carecían de permisos municipales. Algunos incluso iniciaron obras, confiando en compromisos que, afirman, nunca se concretaron.

Los acuerdos millonarios que firmó Villaverde para evitar el juicio

“El problema no es solo legal, es profundamente humano. Mis representados invirtieron sus ahorros para tener una casa propia o un lugar donde proyectar futuro”, explicó el abogado Lucas Cerro, representante de los denunciantes. Según detalló, Villaverde se comprometió contractualmente a regularizar la situación en un plazo de un año. Pasaron tres, y el único avance fue la inmovilidad.

No se trata de un caso aislado. En 2024, la diputada ya había cerrado acuerdos extrajudiciales con otros damnificados por el mismo loteo. En uno de los fallos homologados, Villaverde aceptó pagar 12 millones de pesos en dos cuotas para evitar la continuidad del juicio. Ahora, el nuevo proceso sigue su curso y se encuentra en etapa de prueba.

Villaverde, quien además preside La Libertad Avanza en Río Negro, no realizó declaraciones públicas sobre el caso.

Actualmente, la Justicia mantiene inmovilizados sus fondos y activos como medida preventiva para resguardar su patrimonio. El objetivo es que, en caso de que el juicio avance y se determine su responsabilidad, pueda afrontar el pago de una eventual condena.

De todas formas, fuentes cercanas a la causa señalaron que no se descarta que la diputada opte por un acuerdo extrajudicial, como ya hizo en otros procesos vinculados al mismo loteo.

