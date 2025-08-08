Un incendio forestal en las montañas al norte de Los Ángeles arrasó más de 2 mil hectáreas y obligaba a más de 2700 evacuaciones en la tarde del jueves, y otras 14 mil estaban bajo alerta, aunque estaba siendo contenido este viernes en un 25 por ciento por los bomberos

Se trata de uno de los diversos incendios que mostraron un crecimiento explosivo en las últimas semanas, impulsados por el calor abrasador y el viento seco y racheado.

El incendio en Canyon comenzó alrededor de la 1:30 p. m. (hora del Pacífico) del jueves y arrasó rápidamente a lo largo de unas 2 mil hectáreas de terreno para la noche del jueves, destruyendo al menos dos estructuras, según declaró el viernes el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, Andrew Dowd. El incendio se ha extendido hacia el este y se encontraba contenido por los bomberos al 25 por ciento hasta la mañana del viernes.

En poco más de una hora las llamas devoraron un área mayor que un campo de fútbol cada dos segundos.

Dowd dijo el viernes que esperaba que aumentara la contención del fuego, pero agregó: “Definitivamente somos cautelosos y estamos preocupados por este incendio y aún operamos en un área con altas temperaturas y un terreno escarpado y accidentado”.

Las llamas se registraban al sur del lago Piru, un embalse ubicado en el Bosque Nacional Los Padres, y a lo largo del límite del condado de Ventura-Los Ángeles, a unas 40 millas al noroeste del centro de la ciudad de Los Ángeles.

La supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, quien representa al distrito, instó a los residentes a evacuar en una declaración el jueves. “El calor extremo y la baja humedad en el norte del condado han creado condiciones peligrosas donde las llamas pueden propagarse a una velocidad alarmante”, aseguró Barger.