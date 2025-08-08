El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) preadjudicó la concesión del nuevo mirador del Obelisco, que será gestionado por manos privadas al menos por los próximos cinco años. De confirmarse la adjudicación definitiva, la concesión estará a cargo de la empresa Andesmar en conjunto con otra firma mendocina. Las empresas podrán cobrar entrada para acceder al mirador, aunque aún no está confirmado cuál será el monto exacto de las entradas, que deberán adquirirse en el edificio del actual Centro de Monitoreo Urbano ubicado frente al Obelisco.

El acta de preadjudicación fue publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante una resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que desestimó cinco ofertas para validar la presentada por la unión entre Andesmar, la empresa de micros mendocina, y DA Fre, una empresa de obras civiles de la misma provincia. Tal como estaba previsto en la licitación, una vez confirmada la adjudicación y concretada la firma del acuerdo, las empresas pasarán a estar a cargo del servicio por cinco años por un canon de 26,1 millones de pesos mensuales. Según el GCBA, la sumatoria de los montos mensuales les permitirá "recuperar la inversión realizada en el proyecto en los primeros dos años".

Página/12 consultó a fuentes del Ente de Turismo (Entur) porteño, a cargo hasta hoy del mirador del Obelisco, sobre los plazos para poner en marcha la visita al mirador y respondieron que las empresas finalmente adjudicadas presentarán primero un proyecto para "la puesta en valor, que incluye el desarrollo de una nueva propuesta museográfica y turística". Recién entonces "se definirán los plazos para la ejecución de obras y la apertura del nuevo mirador". Además, indicaron, las concesionarias serán responsables "de su mantenimiento y el cumplimiento de normas de seguridad y preservación patrimonial".

Pero la concesión no incluye solamente al Obelisco, su mirador y el ascensor recientemente inaugurado por el GCBA, sino que abarca también el CMU de la Policía porteña, el pequeño edificio en forma de triángulo que desde 2019 funciona en la cuadra peatonal de Diagonal Norte, justo frente al Obelisco. En los pliegos originales de la licitación no quedaba claro el por qué de la inclusión de ese espacio en la concesión, y ahora las fuentes indicaron que el actual CMU "se transformará en la nueva base operativa turística" para la venta de los tickets y para brindar información para los visitantes.

Aunque en los pliegos iniciales se estableció como monto estimativo que el costo de acceder al mirador podía rondar los 20 mil pesos, desde el Entur señalaron a este diario que todavía no está confirmado cuál será el precio de los tickets: "Estamos en proceso de consensuar con el concesionario cuál será la tarifa definitiva", indicaron, y agregaron que está previsto incluir tarifas diferenciales con descuentos en algunos casos, como por ejemplo para los residentes argentinos.

La obra del ascensor con mirador del Obelisco se realizó en los primeros meses de este año y fue inaugurada hacia fines de abril, cuando el GCBA abrió su acceso y comenzó a ofrecer visitas acotadas para las que había que inscribirse. Las visitas volvieron a abrir durante un breve período de las vacaciones de invierno, del 22 al 27 de julio, aunque ahora se encuentran nuevamente cerradas. En todos los casos esas visitas fueron gratuitas, algo que dejará de ocurrir desde que las empresas se hagan cargo de la concesión y comiencen a cobrar entrada a los turistas que quieran visitar el monumento.