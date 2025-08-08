En un juicio abreviado, la Justicia de San Juan condenó a tres años de prisión en suspenso al hombre que realizó la amenaza de bomba al recital de la cantante Lali Espósito del viernes pasado en el Estadio Aldo Cantoni. El condenado es Juan Carlos Salem, de 74 años, quien reconoció su responsabilidad y pagó una multa de $10.000 por portación ilegal de armas.

La jueza Mabel Goya dictaminó que se le quite el revólver hallado en su domicilio del barrio Las Bebidas durante los allanamientos posteriores a la amenaza. "Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada…", fue el mensaje telefónico del hombre en la previa del show de Lali.

Tras la intimidación, el evento fue demorado durante dos horas. La Polícia de San Juan tuvo que evacuar al público hasta comprobar que no había riesgo para los espectadores. Las investigaciones continuaron y permitieron rastrear el origen de la llamada en el barrio Las Bebidas, al oeste del Gran San Juan, cerca de las zonas conocidass como Villa Yornet y El Cóndor.

La casa del jubilado fue allanada el miércoles, poco después del mediodía, por orden de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), y Salem fue detenido. En el momento del procedimiento, el hombre estaba con su esposa e intentó descartar, en un terreno baldío cercano, el revólver calibre .22, que la jueza ordenó confiscar, además de aplicarle una multa por no contar con el permiso de portación.



Antes de ser trasladado a la comisaría, Salem insultó y amenazó a la prensa local que se encontraba cubriendo el operativo: "A estos que sacan fotos hacelos cagar", gritó y dentro del patrullero continuó haciendo gestos obscenos con sus manos.

Tras la amenaza, la cantante pop, que mantiene una posición abierta en contra del gobierno de Javier Milei y le dedicó el tema "Fanático", se refirió a los discurso de odio que se agitan desde La Libertad Avanza. "Habla de una época, de un modo que se instala. Cuando hablamos de 'discurso de odio' es esto, no es algo en el éter. El audio se viralizó e impacta escuchar a una persona con el eje tan corrido", dijo en referencia al anciano condenado.

Sobre las dos horas de tensión que se vivieron a la espera de confirmar la falsa alarma de explosivo, Lali dijo haberlo vivido con "tranquilidad" y con confianza "en que la seguridad hiciera lo que tenía que hacer". "Me preguntaron si me quería ir y dije que no, que me tenía que quedar esperando como la gente que fue a ver el show", explicó en diálogo con el ciclo SQP (América TV).

"No sé si decir si me sentía segura, pero sí acompañada. Tenía ganas de brindar el show y la gente me devolvió eso. El equipo y yo estábamos muy manijas, entonces lo hicimos con mucho amor", aseguró.