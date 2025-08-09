Los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos avanzaron en la elaboración de acciones conjuntas para la prevención, el control y el manejo del fuego en la región del delta del río Paraná. El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, destacó que se trató de la tercera reunión interjurisdiccional para consolidar estrategias de prevención, capacitación y respuesta operativa ante incendios. Recordó que esta semana se registraron focos ígneos en Villa Constitución, donde intervinieron brigadistas forestales, un avión hidrante y un helicóptero aportados por la Nación. “Esta es la tercera reunión que llevamos a cabo con las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos -y con la participación del Gobierno nacional- para trabajar conjuntamente en protocolos de prevención, capacitación y de respuesta operativa ante distintas situaciones relacionadas con los incendios”, señaló.

El director general de Ordenamiento Territorial y Áreas Naturales de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, sostuvo que el delta representa una zona compleja por la falta de accesos terrestres, lo que dificulta el trabajo en territorio.