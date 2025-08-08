La economía argentina logró en el segundo trimestre de 2025 recuperar el nivel de actividad previo a la recesión iniciada en el tercer trimestre de 2023, pero volvió a frenarse, en lo que los economistas Carlos Melconian y Facundo Martínez Maino definen como un nuevo “pico estancado” y advirtieron que “una vez más, el nivel de actividad está en un momento bisagra”.

Según el análisis, “el PBI del segundo trimestre de 2025 termina de recuperar lo que se perdió en este ciclo y volvió al nivel previo al inicio de la recesión”. No obstante, “la economía completa un rebote y se vuelve a quedar ahí”, sin traducirse en crecimiento genuino.

Los economistas remarcan que “la corrección-recuperación tiene un enorme valor”, pero advierten que “queda una vez más la incógnita y el desafío de volver a crecer, dado que rebote no es crecimiento”.

“El crecimiento económico requiere estabilidad macroeconómica, confianza y reglas de juego”, subrayaron. En ese sentido, cuestionaron la visión cortoplacista de ciertos análisis: “Claramente no es mirando si se han vendido más autos y motos y/o si ha ido más gente a los shoppings, que es un clásico de la discusión miope de la grieta local”.

Desde 2011, la economía argentina no creció de forma sostenida. “Entró en un patrón de un moderno stop and go para permanecer virtualmente estancada hasta la actualidad”, indicaron. En ese período, mientras el PBI se mantuvo sin grandes variaciones, la población pasó de 41 a 48 millones de habitantes, lo que implicó una caída del 11 por ciento en el PBI per cápita.

“El PBI está estancado y el PBI per cápita se desplomó 11 por ciento, lo que define a una economía que, acorde a su demografía y posibilidades, consume poco, invierte poco, produce poco y exporta poco”, afirmaron Melconian y Martínez Maino en una columna publicada en el diario Clarín.

Los últimos datos del EMAE del INDEC muestran que, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, la actividad económica se mantuvo prácticamente congelada: “El indicador oficial del nivel de actividad está clavado literalmente hace cinco meses”.

Aún así, ese nivel permite mostrar variaciones interanuales positivas, lo que para el Gobierno significa que “estamos creciendo”. Para los economistas, “se trata de una muy buena noticia, pero que compara contra los pisos de la recesión”.

En lo que va del año, se estima que el PBI crecería entre 4 y 5 por ciento. Sin embargo, la recuperación fue desigual entre sectores. “La industria, que representa un cuarto del PBI, todavía está 10 puntos por debajo del nivel pre-recesión 2023”, apuntaron, y agregaron que “dentro del sector hay ramas con rezagos mayores, como la siderurgia, maquinaria y equipos, textiles y alimentos”.

La construcción, que representa alrededor del 4 por ciento del PBI pero tiene alto impacto en el empleo y otras actividades, “está produciendo 25 por ciento menos que en 2023 y 20 por ciento menos que el promedio de los últimos 13 años”.

El comercio también muestra un desempeño dispar: “Alcanzó niveles cercanos a los máximos, pero con un desacople entre bienes durables y de consumo masivo”, precisaron. Mientras los autos, motos y electrodomésticos mostraron algo de dinamismo gracias al crédito, “las ventas en supermercados, autoservicios y mayoristas están 10 por ciento abajo de 2023”.