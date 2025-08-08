El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto en Alaska, como parte de sus esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra en Ucrania, que según dijo incluirá un "intercambio de territorios". La ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022, deja decenas de miles de muertos y grandes destrozos. Al cabo de más de tres años de combates, las posiciones de Kiev y Moscú parecen irreconciliables hasta ahora.

"La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social. La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden celebrado en Ginebra. En 2018 se había reunido con Trump en Helsinki.

"Intercambio de territorios"

"Habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos" en el caso de un futuro acuerdo entre Rusia y Ucrania, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca un poco antes, durante una cumbre con los presidentes de Armenia y Azerbaiyán. Pero no dio detalles. "Hablamos de un territorio donde los combates llevan más de tres años y medio (...) Es complicado, no es nada fácil, pero vamos a recuperar parte de él", dijo el mandatario republicano.

Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, que renuncie a los suministros de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN. Estas exigencias son inaceptables para Kiev, que exige la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales. Esto incluiría más suministros de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.

Ucrania pide también, en coordinación con sus aliados europeos, un alto al fuego de 30 días, que Moscú rechaza. Putin habló por teléfono este viernes con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio Narendra Modi. Esas llamadas se dieron el día en que expiraba el ultimátum lanzado a Rusia la semana pasada por Trump, para hacer avanzar las negociaciones con Ucrania, bajo la amenaza de nuevas sanciones de Estados Unidos.

El último ciclo de negociaciones directas entre las partes en Estambul en julio se saldó solo con un canje de prisioneros y de restos mortales de soldados. En un intento por avanzar en las negociaciones, el enviado estadounidense Steve Witkoff fue recibido en el Kremlin por Putin. Eso supuso una aceleración diplomática que desembocó el jueves en el anuncio de Rusia de un "acuerdo de principio" para una reunión entre los mandatarios estadounidense y ruso.

"Rusia y EE.UU. son vecinos cercanos que comparten fronteras y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países", dijo el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov. Según Ushakov ambos líderes tratarán, en primer lugar, las "opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo para la crisis ucraniana". A la vez, indicó que Moscú confía en que la siguiente reunión entre Putin y Trump se celebre en territorio ruso.



No hay "soluciones simples"

"China se complace de ver que Rusia y Estados Unidos mantienen el contacto, mejoran sus relaciones y promueven una solución política a la crisis ucraniana", declaró Xi Jinping a su par ruso, según la agencia oficial de noticias Xinhua. El presidente chino "subrayó que los asuntos complejos no tienen soluciones simples", y aportó que "China siempre apoyará (...) la paz y la promoción de las negociaciones", según la televisión pública CCTV.

Por su parte el primer ministro indio, Narendra Modi, declaró que mantuvo una "buena" conversación con su "amigo" Putin. Washington amenaza con imponer fuertes aranceles a los países que comercien con Rusia, como la India y China. Pero preguntado el jueves por si mantendría o no su ultimátum a Rusia, Trump respondió: "Eso dependerá de Putin, vamos a ver qué dice". Mientras tanto el Ejército ruso prosigue sus bombardeos en Ucrania y los ataques en el frente, donde sus soldados son más numerosos y están mejor equipados.