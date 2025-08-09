La edición 2025 del Rugby Championship, el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, se pondrá en marcha en una semana.

En el partido inaugural, el próximo sábado 16 de agosto, el último campeón Sudáfrica recibirá a Australia en el estadio Ellis Park.

Luego será el turno de Los Pumas, que jugarán ante Nueva Zelanda, el gran dominador del rugby en los últimos años, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El Rugby Championship se disputó por primera vez en 2012 en reemplazo del antiguo Tres Naciones, y la gran modificación fue la inclusión de la Selección Argentina, que buscaba foguearse de manera más regular ante las tres mayores potencias de este deporte.

A lo largo de casi todas sus ediciones, el equipo que pudo imponer un gran dominio fue Nueva Zelanda, que se consagró en 9 de 12 certámenes. Los All Blacks ganaron en los años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

Segundo en la lista aparece Sudáfrica, gracias a las consagraciones de las ediciones de 2019 y 2024, mientras que Australia está tercero con un título, en 2015.

Los Pumas, por su parte, son los únicos que todavía no pudieron gritar campeón, aunque en 2023 estuvieron a sólo un triunfo de lograrlo y demuestran año a año una evolución constante.

Su mejor actuación fue en 2020, cuando terminaron segundos al cosechar un triunfo ante Nueva Zelanda, dos empates (contra Australia y Nueva Zelanda) y una derrota también frente a los All Blacks.

De todas maneras, esta edición fue reconocida como Tres Naciones debido a la ausencia de Sudáfrica por la pandemia de Covid-19.

Los campeones del Rugby Championship

2012: Nueva Zelanda

2013: Nueva Zelanda

2014: Nueva Zelanda

2015: Australia

2016: Nueva Zelanda

2017: Nueva Zelanda

2018: Nueva Zelanda

2019: Sudáfrica

2020: Nueva Zelanda (contó como Tres Naciones)

2021: Nueva Zelanda

2022: Nueva Zelanda

2023: Nueva Zelanda

2024: Sudáfrica