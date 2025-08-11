Chau Buenos Aires, película argentina estrenada en 2023, y dirigida por German Kral, se centra en la crisis de 2001, a través de un bandoneonista que, agobiado por la situación económica, decide emigrar. Pero un inesperado romance con una taxista lo hará reconsiderar sus planes, en una historia que combina el drama con el tango. Actúan Marina Bellati y Diego Cremonesi (Flow.)