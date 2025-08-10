Barracas Central sueña y pide que no lo despierten. Derrotó 3 a 1 a Aldosivi de Mar del Plata en su remodelado estadio de Olavarría y Luna, lidera con nueve puntos junto con Estudiantes la zona A del Torneo Clausura y no solo eso: también está entrando a la Copa Sudamericana 2026 (suma 35 puntos en la tabla anual) y da pelea por una plaza en la próxima Libertadores (está a uno de Boca, el último que por ahora se clasifica).

El equipo que dirige Rubén Insúa ganaba 1 a 0 al cabo del primer tiempo con un tanto de su goleador Facundo Bruera, que a los 28 minutos, mandó a la red un centro que Rodrigo Insúa cruzó al área desde la izquierda. Y remató el resultado en el primer cuarto de hora de la segunda etapa: a los dos minutos, Ruiz desbordó por la izquierda y sacó un centro alto que Bruera le bajó de cabeza a Gonzalo Morales para que convierta el segundo.

Tiago Serrago descontó dos minutos después para los marplatenses con un derechazo alto y fuerte. Pero a los doce, al arquero Carranza se le escurrió de las manos una pelota sencilla y Bruera, que andaba por ahí, aprovechó para anotar el 3 a 1 definitivo. La goleada pudo haberse redondeado un poco más tarde cuando en un contraataque, Ruiz quedó mano a mano con Carranza y picó la bola por encima de su salida, pero el tiro se fue apenas por encima del travesaño.

La derrota inapelable dejó complicado a un Aldosivi que todavía no ganó en el torneo, quedó último en la zona A con apenas dos unidades y está en la 29º posición tanto en la tabla de los promedios como en la anual, con riesgo muy concreto de perder la categoría a fin de año.