El defensor central Marcos Rojo fue presentado este domingo de manera oficial como nuevo refuerzo de Racing, club al que llega como agente libre luego de rescindir su vínculo contractual con Boca. Con un posteo en redes sociales, el conjunto de Avellaneda anunció la flamante incorporación del zaguero de 35 años, sin mencionar el apellido del jugador por ser el apodo de Independiente, su rival de toda la vida.

“Marcos se Copa. Ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Libertadores”, escribieron a través de las cuentas oficiales del club. En la camiseta que mostró en la presentación, su nombre aparece como "Marcos R".

El ex Manchester United tuvo este domingo su primer entrenamiento bajo el mando de Gustavo Costas con sus nuevos compañeros, de cara al duelo del próximo martes cuando La Academia se mida ante Peñarol de Uruguay, en condición de visitante, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese torneo, junto a la Copa Argentina, son los únicos dos certámenes en los que Rojo podrá decir presente con el cuadro albiceleste debido a que por el momento no fue habilitado por la AFA para disputar el Torneo Clausura debido a que rescindió su contrato con Boca pasado el 24 de julio, día que cerró la ventana para las transferencias. Si la AFA no decide hacer una excepción con el marcador central, el DT no podrá contar con el flamante refuerzo durante gran parte de lo que resta de temporada.

Si bien desde la Comisión Directiva de Racing, comandada por Diego Milito, trabajan para poder encontrar la manera de habilitar al oriundo de La Plata, por el momento el jugador no podrá decir presente el viernes 15, cuando La Academia reciba a Tigre por la quinta fecha del campeonato local.