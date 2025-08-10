La resistencia cultural y las conversaciones van de la mano en la Feria de Editores (FED). La edición independiente vivió cuatro días de fiesta, de jueves a domingo, en el C Complejo Art Media. Los lectores que recorrieron los más de 330 stands de sellos de Argentina, América Latina y España crecieron un 25 por ciento; pasaron por la FED 30.800 personas en comparación con las 24.600 del año pasado. De menor a mayor, el jueves asistieron 4.250 visitantes, el viernes unas 7.125, el sábado 9.050 y el domingo 10.375. Las ventas, en cambio, oscilaron entre la misma cantidad que en 2024 y un descenso de hasta un veinte por ciento. “El público de la FED nunca deja de sorprendernos: el apoyo, la curiosidad y el libro como uno de los principales pilares de la cultura son sus rasgos más notorios. Estamos muy contentos y agradecidos de ser parte de este ecosistema”, sostuvo el editor de Ediciones Godot, Víctor Malumián, uno de los organizadores de la feria.

En la calle Juan Forn se encuentra el stand de la cordobesa Caballo Negro con una de las novedades de agosto. Entre los libros más vendidos está El río secreto, la poesía reunida de la excepcional poeta uruguaya Circe Maia. El editor Alejo Carbonell levanta un poco la voz para sortear el ruido ambiente de las conversaciones que suceden de stand en stand. “La feria está organizada de manera impecable, como siempre; hay muchísima gente, pero hay una baja en las ventas. No tengo números exactos todavía, pero calculo que será cerca de un veinte por ciento”. El editor cordobés confirma lo que se observaba trajinando los pasillos de la FED (la calle Luis Chitarroni, la calle Beatriz Sarlo, la calle Juan Forn, la calle Sara Gallardo, la calle Marcelo Cohen y la calle Hebe Uhart): las lectoras y lectores preguntan mucho por los precios y con esfuerzo compran un libro; en el mejor de los casos, dos. “El espíritu de la FED está siempre en alza; es un encuentro comunitario, horizontal, aunque la falta de dinero se nota”, analiza Carbonell.

Marilina Winik, editora de Hekht, sello ubicado sobre la calle Luis Chitarroni, revela que están llegando a los 200 libros vendidos, la misma cifra que el año pasado. “La FED es un espacio de venta sin mediación de las librerías que nos ayuda muchísimo a seguir sobreviviendo en un contexto muy duro”, reconoce Winik y menciona que los dos más vendidos son Un rayo cualquiera, de Natalia Ortiz Maldonado y Ciencia ficción travesti, de Claudia Rodríguez. En el aire se percibe la alegría del encuentro, al margen de los números más o menos favorables. Sobre la calle Beatriz Sarlo, en el stand de El cuenco de plata, se destacan los dos títulos más vendidos: La Poesía Completa de Dylan Thomas y El cine según François Truffaut, textos reunidos por Anne Gillain. “La FED es un microclima en relación a la situación del país, por suerte. A nivel general se nota la total predominancia de la casta financiera de Milei contra la producción y el consumo. Las ventas son buenas, algo menores en relación al año pasado, pero es natural: los consumos culturales están en su nivel más bajo. La asistencia es muy buena; la gente nos acompaña. Leer es hoy más que nunca una actividad crítica al mundo de los streamers, las fakes y la desinformación”, plantea Julio Patricio Rovelli, el editor de El cuenco de plata, que estima que las ventas estuvieron un veinte por ciento abajo en esta edición.

El escritor Sebastián Martínez Daniell, uno de los editores de Entropía, con stand en la calle Beatriz Sarlo, cuenta que las cifras de ventas de esta edición “son muy similares a las del año pasado, que había sido un año difícil”. El editor de Entropía pondera la iniciativa que tuvo la FED de absorber los costos de envío de las compras que hicieron las librerías, un beneficio que aprovecharon las libreras y libreros de otras provincias que viajaron especialmente para comprar libros. Entre los más vendidos del stand están Hija biográfica, de Romina Paula, y Prueba de cámara, de Andrés Di Tella.

Leonora Djament, directora editorial de Eterna Cadencia, con stand en la calle Beatriz Sarlo, traza un balance de esta edición donde entre los títulos más vendidos se destacan Cicuta para los oídos, de Sebastián Hacher y Un texto camino, de Caístulo y Dani Zelko. “La FED es siempre una fiesta por lo que significa el encuentro con los lectores y con los colegas. Conversar sobre lecturas, poder compartir experiencias vitales alrededor de los libros que publicamos es sumamente enriquecedor. Estamos teniendo una buena feria, con buenas ventas, lo cual es muy relevante en el brutal contexto económico recesivo que está atravesando el país. La cultura y todos sus integrantes resisten”, concluye la editora de Eterna Cadencia.