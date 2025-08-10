A menos de un mes de las elecciones bonaerenses, La Libertad Avanza se metió de lleno en la campaña provincial. No lo hizo solo con la foto que se sacó el jueves Javier Milei con sus candidatos y una bandera que banalizó la consigna del "Nunca Más", sino también con una fakes news que tanto el Presidente como su vocero y hasta periodistas oficialistas y trolls empezaron a desperdigar por las redes sociales en contra de Axel Kicillof. Milei compartió un video modificado con inteligencia artificial en el que el gobernador bonaerense decía: "Hoy no tengo una propuesta. Tenemos que buscarla". El mandatario citó el video y puso: "A confesión de parte...". Manuel Adorni, que hasta tiene un programa de streaming en el que supuestamente "desmiente fake news", también compartió el fragmento y puso: "Fin". La puesta en escena quedó en evidencia muy pronto y fueron varios los que salieron a denunciar la manipulación, entre ellos el propio Kicillof, quien lo acusó de llevar adelante una campaña "roñosa". En paralelo, preocupados por los números de algunas encuestas que dan a LLA abajo del peronismo en la contienda provincial, desde la Casa Rosada están organizando un acto, que se haría esta semana en la ciudad de La Plata.

El falso video

Desde La Mantaza, la semana pasada, Milei empezó a apuntar contra Kicillof. Después de insultarlo, --le dijo "inútil esférico", y "enano soviético"-- sostuvo que "es una provincia donde el gobierno tiene las manos llenas de sangre", y opinó que "esta elección es fundamental para todos los argentinos de bien porque podría significar el fin del kirchnerismo". Por último, se atajó: "La elección en Buenos Aires será importante porque va a significar el techo del kirchnerismo y para nosotros el piso", subrayó y preparó el terreno para una posible derrota al decir que el peronismo: "está dispuesto a hacer fraude porque se vota con otro sistema que no es la boleta electrónica".

A última hora del sábado, compartió en su cuenta de Twitter un video que subió un presentador de noticias oficialista en donde se podía ver y escuchar que una periodista de la radio Futurock, le preguntaba al gobernador por sus propuestas electorales y él respondía: "Hoy no tengo una propuesta. Tenemos que buscarla". Los propios periodistas del programa se encargaron de desnudar la operación. "Las prioridades nuestras son las del peronismo: la soberanía, la justicia social, crear trabajo y condiciones de trabajo y salarios dignos", había dicho en verdad el gobernador.

Una vez que el video con la respuesta real comenzó a circular, Kicillof aprovechó para contraatacar: "Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas", posteó.

El Presidente empezó con sus intervenciones en la campaña bonaerense el lunes de la semana pasada cuando, desde el escenario del Yatch Club de Puerto Madero, buscó nacionalizar la discusión provincial. "Tenemos el mandato de desarmar los tentáculos, porque la guillotina de la igualdad es sanguinaria, violenta y empobrecedora. Si descuidamos a las provincias y los municipios, servirán para que se guarden allí los de la casta y junten fuerzas para volver peores", disparó.

Luego de eso, el jueves Milei apareció en un asentamiento de Villa Celina, La Matanza. Allí estuvo cerca de 20 minutos, se sacó un par de selfies y fotos con sus candidatos y se fue. El sábado a la tarde, después de la cadena nacional que brindó el viernes en la que intentó justificar los vetos que hizo en contra de los jubilados y los discapacitados y los que adelantó que hará en contra de la salud pediátrica y la universidad pública, se dedicó a la campaña en redes.

Esa no fue, sin embargo, la primera vez que La Libertad Avanza utiliza esas estrategias en las redes sociales. Durante la campaña para las elecciones locales de la Ciudad de Buenos Aires, difundieron por X un video en el que se veía al expresidente Mauricio Macri decir que bajaba la candidatura de Silvia Lospennato, la cabeza de lista del PRO en esa elección. Todo indica que esta tampoco será la última vez que lo hagan.

Más actos

La Libertad Avanza, mientras tanto, además de avanzar en las redes, también avanzará en el territorio. El acto de este jueves será en la ciudad de La Plata, parte de la octava sección electoral cuyo cabeza de lista es Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial. El evento se realizaría en el Club Atenas, pero aún están terminando de definir todos los detalles y la logística. Allí no irían, por ahora, los ministros del gabinete nacional, algunos de ellos, como Bullrich, que sí estuvo en la foto que Milei se sacó en La Matanza el jueves pasado con el cartel de "Kirchnerismo Nunca más". Lo encabezaría el propio Milei. Desde el oficialismo estiman que podría ser el jueves y que, por ahora, "será solo partidario".

Es decir, que aparecerá el Presidente con los candidatos, junto a la presidenta del partido a nivel nacional, Karina Milei, y también con el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Por el momento, dicen, no irían los ministros del gabinete nacional, algunos de los cuáles suenan como posibles candidatos para la elección nacional de octubre, como es el caso de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que suena como candidata a Senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Para esas definiciones, sin embargo, los hermanos Milei aún tienen un par de días. Es factible que sí participe del evento el diputado José Luis Espert, que es quien será candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre por la Provincia de Buenos Aires. Las listas de octubre cierran el 17 de agosto. Es decir, tres días después del acto que preparan en La Plata.

La idea de los estrategas de campaña era que el mandatario aparezca lo menos posible en el territorio y con los candidatos, pero durante los últimos días entendieron que eso será necesario y que Milei, durante estas semanas, deberá realizar varias apariciones en la provincia de Buenos Aires y dar espaldarazos a los representantes de su espacio en cada una de las secciones, en su gran mayoría, ignotos.