La diputada Graciela Camaño, titular del bloque del Frente Renovador en la cámara baja, volvió a cuestionar en duros términos la ley de reforma previsional y responsabilizó a los gobernadores provinciales que comprometieron, con su firma, el acuerdo que posibilitó que el oficialismo obtuviera los votos suficientes para convertir en ley el proyecto. “Los gobernadores no firmaron un pacto en el que decía que había que bajar el sueldo de los jubilados, firmaron un pacto con generalidades y es un pacto fiscal que resuelve el conflicto de la provincia de Buenos Aires”, en referencia a la compensación por 40 mil millones de pesos que recibirá la mandataria de ese distrito, María Eugenia Vidal, por diferencias históricas en los recursos del fondo de reparación del conurbano.

Graciela Camaño, quien fuera ministra de Trabajo en la transición que presidió Eduardo Duhalde (2001/2002), cuestionó de esta forma el respaldo que le otorgaron al proyecto de Cambiemos los diputados justicialistas más vinculados a los gobernadores. El oficialismo obtuvo los votos necesarios tras una negociación de urgencia entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores provinciales, el viernes 15 de diciembre, un día después de que fracasara la sesión en la cámara baja para debatir y votar la reforma previsional. El único que no firmó el acuerdo fue el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá- El lunes 18, tras el pacto sellado ese día, el proyecto oficial obtuvo aprobación en Diputados.

La legisladora bonaerense formuló declaraciones este sábado a Radio 10, cuestionando que el gobierno nacional hubiera enviado el proyecto al Congreso recién en diciembre, ya en período de sesiones extraordinarias, sin permitir la posibilidad de un debate profundo y, mucho menos, alcanzar algún grado de consenso. Camaño recordó ayer que le hizo ese mismo planteo al jefe de gabinete, Marcos Peña, lo que fue respondido con una reacción desairada por parte del oficialismo. “El jefe de Gabinete salió a los medios haciendo calificaciones al Poder Legislativo sin el mínimo respeto a la división de poderes. Me pareció fuera de lugar, que no contribuía”, agregó la diputada.

La diputada del Frente Renovador señaló que “no se puede empezar ni este diálogo ni ningún diálogo si no se comprende la magnitud del nivel de pobreza que hay en la Argentina, si no se pone en el contexto de un estigma lacerante. Vivimos en un país que desde la primera crisis que tuvo (el ex presidente Carlos) Menem empezó a emparentarse con el desempleo que generó una capa geológica de pobreza que nos está marcando el camino todo el tiempo”, evaluó. Agregó que “la pobreza no está oculta, la ves cuando vas al interior, al conurbano y en la Capital Federal. No es normal ver la cantidad de personas que duermen en la calle en la Argentina”.