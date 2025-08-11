El dirigente del Frente Renovador Guillermo Michel confirmó este lunes por la 750 que será candidato a diputado nacional por Entre Ríos en las próximas elecciones y analizó el contexto económico y político en el que tendrá lugar la contienda electoral.



“Voy a ser candidato a diputado nacional. Hubo un proceso de interna dentro del peronismo. Los entrerrianos somos arraigados, por eso le damos una particularidad, por eso el frente se llama Fuerza Entre Ríos", confirmó el extitular de la Aduana.

En tanto, sobre el armado, ratificó que será amplio, tal como la sociedad lo demanda: “Y ya está "Beto" Bahl, (candidato) a senador y yo encabezo la lista de diputados nacionales. Nuestra lista es muy amplia”.

En tanto, sobre la oposición en Enre Ríos, dijo: “(Rogelio) Frigerio (actual gobernador) era del PRO, ahora se puso el buzo violeta. Tiene miedo de salir tercero, por eso entregó la lista a La Libertad Avanza”.

Y añadió: “LLA se queda con los dos senadores y podrá colar algún diputado. A mí lo que me llama la atención es que uno hace política pensando en la película, no en la foto”.

La crisis económica agravada por Milei

Por otro lado, explicó en qué contexto se da esa disputa electoral: “A mí me gustaría ponerlo más en contexto. Porque, me hago cargo, muchas veces analizamos las consecuencias y no el orígen de esto”.

Tras lo que añadió: “Y creo que tenemos que pensar que más que un programa económico hay un modelo de país. Porque uno puede analizar el modelo económico que tiene el salario planchado como ancla. Pero lo que hay detrás es un modelo de país que nos quieren imponer”.

“Quieren poner el modelo con una economía peruanizada o a la chilena, donde valores como la educación pública de calidad no tengan asidero. O con la posibilidad de tener una industria fuerte de calidad y poder adquisitivo alto”, afirmó.

Esto significa tener una economía primarizada, sin exportación ni generación de valor agregado, donde no existen trabajadores en fábricas, sino tan sólo en la explotación de las materias primas, sin presencia del Estado y donde el mercado es el gran regulador.

“Eso sería muy inocente pensar que inició ahora. Inició en 2018 cuando de manera irresponsable el Gobierno de Macri fue al Fondo Monetario Internacional”, dijo sobre este intento.

Y añadió: “Que se potenció ahora con esta nueva deuda que el Fondo desembolsó el 70 por ciento del acuerdo. Y digo que es difícil porque Argentina debe al FMI el 10 por ciento de su PBI”.

Para compararlo, dijo, hay que ir hasta Ucrania, un país con un conflicto bélico que le debe el 7 por ciento del PBI. “Hay un modelo de país. Sobre eso tenemos que trabajar”, enfatizó.

Seguí leyendo