La inflación en julio se aceleró y marcó un 2% según datos del Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) y el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), llevando la variación interanual al 36,5%.



El dato refleja una leve aceleración respecto al 1,8% registrado en junio. En términos interanuales, la inflación se ubicó en el 36,5%, el nivel más bajo desde febrero de 2021.

Durante los primeros siete meses del año, la inflación acumulada es del 16,3%, lo que, de mantenerse este ritmo, proyectaría una inflación anual del 29,6%. Sin embargo, esto dependerá en gran medida de lo que ocurra con variables como el tipo de cambio, que el último mes tuvo un fuerte aumento.

Frente a estos datos, el director ejecutivo del CCD y ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió que el alarmante incremento en los precios de alimentos, que más que triplicó la variación de junio, afectará gravemente el salario real, que ya es 5,5% inferior a niveles de noviembre de 2023.

Por su parte, el coordinador del IET, Fabián Amico, señaló que la reciente suba del tipo de cambio impactará en el costo de insumos importados, anticipando más presiones en los precios de bienes de primera necesidad, lo que podría acentuar la caída del salario real y la debilidad de los trabajadores.

La inflación de julio

El informe señala que “las divisiones con mayores incrementos en julio fueron ‘Restaurantes y hoteles’ (+3,3%), ‘Recreación y cultura’ (+3,2%) y ‘Transporte’ (+3%), todas asociadas a la temporada de vacaciones de invierno, donde se destacan los hoteles, paquetes turísticos y pasajes de avión”.

En el rubro de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (+1,9%), se observaron aumentos significativos en frutas y verduras, impulsados por su incremento estacional, mientras que “Prendas de vestir y calzado” (-1,4%) fue el único sector en baja, afectado por el fin de temporada y la apertura de importaciones.

Respecto a los alimentos, se dice que es apenas el efecto inicial de la devaluación de julio y que indudablemente tendrá repercusiones en agosto.

Este, dijeron, es un dato alarmante dada la política salarial del gobierno, que intenta congelar los aumentos nominales de salarios en torno al 1% mensual.

El impacto según cada sector

El análisis del IET revela que “la inflación mostró variaciones según la situación laboral del jefe de hogar: fue más alta en los no asalariados (2,12%) y más baja en asalariados informales y desocupados (alrededor del 1,9%), debido al menor peso del turismo en sus consumos”.

Además, “los hogares de mayor poder adquisitivo registraron las mayores subas (2,35% en el decil más alto), mientras que en los de menores ingresos fue inferior al 1,9%, producto de una inflación moderada en los alimentos”.

Por rama de ocupación, los aumentos se concentraron en trabajadores de sectores de ingresos elevados, como finanzas, servicios profesionales y salud, donde el turismo tiene un impacto más significativo.

En contraste, los trabajadores del agro, construcción y servicio doméstico experimentaron una inflación más moderada. Desde noviembre de 2023, ha habido una tendencia a un incremento de la inflación más alta en los trabajadores de servicios profesionales y comercio, y más baja en el sector del petróleo y la minería.

Inflación diferencial en grupos sociales

“En términos de grupos sociales, la inflación fue más alta entre los hogares con jefes inquilinos (2,1%) y más baja en propietarios (1,8%), debido a la incidencia del aumento en los alquileres”.

Asimismo, el informe destaca que “desde noviembre de 2023, la inflación acumulada fue mayor en los hogares de jubilados y propietarios, mientras que los inquilinos sufrieron menos presión inflacionaria”.

En comparación por nivel de ingresos, “la inflación fue más alta en los hogares de mayores ingresos (2,3% en el decil más alto), debido a subas en bienes vinculados al turismo, contrastando con el 1,8% registrado en los tres deciles más bajos”.

El informe concluye que “por rama de ocupación, la inflación de julio fue más elevada en sectores de mayores ingresos, como servicios profesionales y finanzas, y más baja en ramas de menores ingresos, como servicio doméstico y construcción”.