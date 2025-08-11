La agitación en Hollywood no ha dejado impune a La hora de la desaparición (Weapons), un proyecto que generó grandes expectativas dentro del género de misterio y terror. En un revuelo doblemente impactante, el actor Pedro Pascal, conocido por su papel en The Last of Us, abandonó la producción ante los problemas causados por las huelgas de la industria.

Expectativas traicionadas por los retrasos

Desde su concepción, Weapons, dirigida por Zach Cregger, prometía ser una de las películas más intrigantes de 2025. Originalmente, Pedro Pascal estaba elegido para el papel principal de Archer Graff. Sin embargo, las huelgas de guionistas y actores en 2023 paralizaron la industria, creando un efecto dominó de retrasos en múltiples proyectos. Estos retrasos llevaron a que Pascal, comprometido con otro proyecto importante de Marvel, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, finalmente abandonara Weapons.

El impacto expansivo de las huelgas

Las huelgas no solo afectaron a Pascal; otros miembros clave del elenco también se vieron en la disyuntiva de priorizar proyectos. Brian Tyree Henry y Renate Reinsve siguieron el mismo camino al tener que retirarse debido a conflictos de agenda creados por los paros laborales. El director, Cregger, se vio obligado a reiniciar la formación del elenco una vez asegurada la estabilidad de la producción. Fue un desafío en un entorno cinematográfico ya bajo presión, reflejando problemas mayores en la industria.

Una nueva dirección con Josh Brolin

A pesar de los contratiempos, la producción encontró su camino. Josh Brolin reemplazó a Pascal, asumiendo un rol que estaba diseñado inicialmente en torno al actor chileno. Según el director, los resultados iniciales del rodaje con Brolin superaron las expectativas, animando a adelantar el estreno de la película.

Un rayo de continuidad entre las sombras

No todo el caos resultó negativo. Austin Abrams, quien también estuvo a punto de abandonar, decidió mantenerse, proporcionando un sentido de continuidad al proyecto. Cregger expresó su gratitud hacia Abrams, quien interpretará a un personaje enigmático en el film.

Weapons ya se anticipa como un lanzamiento destacado, pero también sirve como ejemplo de cómo las tormentas pueden dar paso a cielos más claros en la industria del cine.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.