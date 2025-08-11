En el último fin de semana de estrenos, el debut de La hora de la desaparición, película de terror dirigida por Zach Cregger, dominó la taquilla, generando un total considerable de $70 millones a nivel mundial. Además de liderar las ganancias en los Estados Unidos, logró ingresos significativos a través de los formatos IMAX, que contribuyeron con $8.1 millones globalmente. Esta película atrajo a espectadores con rapidez, con un 63% de las entradas compradas el mismo día, lo que indica su potencial como un éxito para Warner Bros.

"Otro viernes de locos" mantiene su posición

El esperado estreno de Otro viernes de locos, secuela de la popular comedia de 2003 protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, mostró competitividad, ubicándose en segundo lugar con un ingreso global de $44.5 millones. Aunque no igualó a La hora de la desaparición, representó un rendimiento sólido para Disney, destacándose especialmente entre las audiencias femeninas. La película captó la atención de personas mayores de 25 años, un segmento crucial para el éxito en taquilla de una secuela familiar. Su rendimiento le otorga una calificación A en el CinemaScore, lo que refleja la satisfacción del público.

El descenso de "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos"

En su tercera semana, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos no pudo seguir el ritmo de los nuevos estrenos. A pesar de haber acumulado $230.4 millones a nivel nacional, experimentó una caída del 59.9% en comparación con el fin de semana anterior. En total, su desempeño global ha alcanzado los $434.2 millones. La reducción de teatros a 3,600, con 525 menos que en semanas anteriores, contribuyó a este declive, lo que sugiere un menor interés del público en la oferta de superhéroes de Marvel.

Julia Garner: presencia en dos éxitos

De manera destacada, la actriz Julia Garner participó en dos de las tres películas que lideraron la taquilla. Al aparecer tanto en La hora de la desaparición como en Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, Garner se posiciona como una figura prominente en el cine actual. Su versatilidad como actriz es evidente, y su participación en proyectos exitosos de géneros distintos subraya su creciente impacto en la industria cinematográfica.

La influencia del género en los resultados

La clara preferencia del público por el terror, como lo demuestran las cifras de compra inmediata de entradas para La hora de la desaparición, indica una tendencia creciente hacia este género entre las audiencias. Combinando suspense psicológico con un marketing efectivo, La hora de la desaparición capturó el interés de diversas audiencias, generando un fenómeno comercial que se tradujo en ventas significativas de IMAX. Al mismo tiempo, el rendimiento continuo de películas como Otro viernes de locos destaca la capacidad del género de comedia para mantener su espacio y relevancia en la cartelera.

Al examinar los resultados del último fin de semana, es evidente que, aunque las expectativas para Marvel y Disney eran altas, la competencia intensa y el atractivo de otras producciones han abierto oportunidades para nuevos éxitos destacados como La hora de la desaparición.

