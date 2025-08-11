En el marco de la caída de los gigantes de la alimentación, la firma Mastellone -dueña de La Serenísima- reportó un balance con números en rojo en un marco de caída del consumo muy marcado.

La firma precisó que luego de un 2024 con utilidades elevadas por el efecto de las diferencias de cambio, volvió a mostrar malos números: entre enero y junio de este año registró una pérdida neta de $869 millones, frente a una ganancia de $77.887 millones en igual período del año anterior.

Lo relevante de la historia es que, como pasó hace una semana con los números de Molinos Río de la Plata, en el comunicado enviado a la Bolsa, los Mastellone aseguran que la baja de sus números responde a la falta de recuperación de los ingresos, sobre todo de los sectores bajos.

“El consumo masivo mostró un comportamiento dispar. Mientras otros sectores crecieron con fuerza, nuestro mercado avanza más lentamente por el lento recupero del poder adquisitivo de la clase media y baja”, destacó la compañía.

Aun con este diagnóstico, la láctea manifestó que logró incrementar 4,5 por ciento sus ventas en el mercado interno frente a un primer semestre 2024 que había sido muy malo en materia de actividad y ventas. Del mismo modo, en los primeros seis meses de este año, también creció 2,2 por ciernto su actividad exportadora, aunque con “una rentabilidad inicialmente muy baja” que empezó a mejorar hacia el cierre del semestre.















