De planear una dupla central de Selección con Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta, a prenderle velitas a la recuperación de Paulo Díaz y lamentarse por la no inclusión de un juvenil con apenas un partido en el club en la lista de buena fe de la Libertadores. Así de inesperado es el panorama defensivo de River en la antesala del partido de ida de los octavos de final de la Copa, este jueves contra Libertad en Paraguay.

La dura lesión de Pezzella en el clásico del sábado ante Independiente -rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda- provocó un efecto dominó en el club de Núñez. Con Martínez Quarta en la enfermería desde hace semana y media -esguince de rodilla- y el chileno Díaz lidiando con una sinovitis, también de rodilla, Marcelo Gallardo deberá echar mano a lo profundo del banco millonario, uno que de todas maneras tiene muchas variantes.

Allí, desempolvando alguna que otra telaraña, aparece el uruguayo Sebastián Boselli, quien el sábado hizo su ingreso de emergencia por Pezzella para volver a vestir la camiseta de la banda tras casi un año exacto. El central de 21 pirulos fue repescado de su préstamo en Estudiantes este receso y pinta para jugar de primer central ante los paraguayos.

Boselli terminó metiéndose prácticamente por la ventana en la lista de buena fe copera, que permitió cinco cambios para las fases de eliminación directa. El uruguayo se quedó con el último lugar -los otros fueron de Quintero, Salas, Portillo y Galarza Fonda-, desplazando por ejemplo al zurdo Lautaro Rivero.

Cosa curiosa: Rivero fue la primera opción de Gallardo para jugar contra Independiente una vez que se conoció la baja de Paulo Díaz, por delante de Boselli, con lo que terminó haciendo su debut con la camiseta millonaria. De no llegar el chileno a la ida con Libertad, la ausencia de Rivero -repescado de su préstamo en Central Córdoba antes del Mundial de Clubes- en la lista de buena fe hará mucho ruido en el club Núñez, que hizo el intento para inscribirlo en Conmebol ante la baja de Pezzella, pero el reglamento sólo permite esa excepción en el caso de los arqueros. En ese caso, aparecen alternativas más rebuscadas como la de Juan Carlos Portillo, volante pero que ha jugado en Talleres de central, y el juvenil Ulises Giménez, con escasos minutos en Primera pero inscripto en la Copa.

Vale recordar que en la nómina riverplatense de la Libertadores figuran también algunos nombres hoy por hoy un tanto insólitos, como el de Federico Gattoni, todavía en el club pero uno de los "borrados" por Gallardo. Otro que llama la atención es Santiago Simón, tampoco tenido en cuenta por el DT.

Ojo, enfrente tendrá a un Libertad que viene de mal en peor. Este fin de semana empató como local con el Recoleta FC, marcha 6º de 12 equipos en el campeonato paraguayo (11 puntos en siete fechas) y también sufrió una lesión importante. Rodrigo Morínigo, el arquero titular, pidió el cambio en el segundo tiempo por una molestia muscular y no estaría este jueves ante el Millonario. Su lugar lo ocupará el uruguayo Martín Silva, de apenas 42 años.