Central vuelve a los entrenamientos esta mañana y empieza a mirar de cerca el clásico con Newell’s. Al canaya le esperan dos partidos de local, el sábado con Deportivo Riestra y el sábado 23 ante los rojinegros. Ariel Holan está frente a la tarea de elevar un nivel de juego errático del canaya en cuanto a la tarea ofensiva y espera el alta de Santiago López para, el menos, tenerlo en el banco el fin de semana.

Central no genera situaciones de riesgo y los goles que logró fueron de penal o en contra de parte del rival. Por lo cual el problema de rendimiento está claro y previo al clásico el canaya podrá mostrar alguna señal de evolución en el compromiso del sábado a las 18.30 ante Deportivo Riestra. Porque el pasado sábado ante Atlético Tucumán fue muy poco lo que hizo el equipo en el área rival.

En la semana Holan deberá definir si le mantiene el puesto de titular a Tomás O’Connor, quien fue reemplazado en el entretiempo ante los tucumanos, y además si dispone de la vuelta de López, quien se recupera de un esguince de tobillo que sufrió en la segunda fecha ante Lanús. El técnico espera recuperar a López para que sume algunos minutos el fin de semana y así pase a ser una posibilidad cierta su retorno a la titularidad ante los rojinegros. Por el resto el entrenador se inclina por mantener la misma formación. El plantel entrenará por la mañana toda la semana y recién el jueves el técnico probrará al equipo titular que esperará por Deportivo Riestra.