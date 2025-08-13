"Todo esto comenzó mucho antes del Primer Apagón Austral. Eran burócratas, tecnócratas, comunicadores. A pesar o gracias al líder supremo del régimen, llevaron a cabo este episodio de trascendencia inesperada. (...) Lo que le siguió fue un quiebre, una reconfiguración, un cambio para siempre en la historia. O al menos en la historia que cuentan. ¿Estabas ahí cuando ocurrió El Suceso?”. Con esta inquietante introducción que abre las puertas a una obra de ciencia ficción distópica situada en un futuro cercano a partir de un episodio incierto, sumergiendo los pies en el barro de la política y apelando a graduales dosis de irreverencia, llega este miércoles “El Suceso”, la obra del colectivo Estudio QP creada por Micaela Amaro, Teo López Puccio, Donna Tefa, Marcos Krivocapich, Lula Fenomenoide y Magrio González.

Es la obra encargada de dar el cierre a la trilogía que conformó la 6º edición de Doce Veinticuatro, la plataforma queer, artística y performática que lleva 9 años realizando residencias de investigación, práctica, creación y publicación de danza, teatro y performance que, en esta oportunidad, focalizó su curaduría bajo el lema “El presente en disputa”.

Luego de una primera entrega a sala llena en el mes de junio con el “Oratorio de Guerra” de Ópera Periférica, y la segunda el mes pasado con una mega performance del colectivo Pepo & Tom, “El Suceso” corona tres intensos meses de actividades con los tres colectivos artísticos disidentes con los que Catalina Lescano, directora, curadora y productora de Doce Veinticuatro reafirmó su compromiso de continuar haciendo lo que hay que hacer en tiempos hostiles: "Quienes creamos y sostenemos Doce Veinticuatro somos todas personas de la comunidad LGBTQI+ y curamos cada edición desde la perspectiva transfeminista. Trabajar hoy en modalidad colectiva es contra-hegemónico, anticapitalista, antimercado, y por lo tanto para nosotres es revolucionario en sí hacer esa apuesta".

Ideada en una residencia situada en el 2024 durante la quinta edición de Doce Veinticuatro realizada en conjunto con equipos de trabajo del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, “El Suceso” se gestó en ese lugar explícitamente elegido por estar acéfalo y por considerarlo el único bastión de la resistencia de los espacios oficiales nacionales hasta su cierre. Allí, el Estudio QP se dedicó exclusivamente a investigar una cuestión extremadamente compleja, tal como lo relata Catalina a este suplemento: "Hasta dónde se podía trabajar desde el humor para problematizar el pasado, el presente y el futuro del predio de la ex ESMA, de las dictaduras, de las relaciones entre el arte y la política, entre los artistas y las gestiones de gobierno, de la participación en eventos oficiales, de la potencia que habita en el arte y la cultura de construir acontecimientos que transformen para siempre la realidad, de la responsabilidad en la representación".

Así, bajo esa filosofía, “El Suceso” propone sobre las tablas una serie de maquinarias yuxtapuestas que comulgan con teatro musical, títeres, conferencias performáticas, proyecciones y tecnologías virtuales para preguntar(nos) qué esperamos del futuro si no quebramos con urgencia este presente, especialmente en relación a los tópicos verdaderamente graves sobre los que creíamos tener un consenso social, pero con un lenguaje y una performance concebidos desde el humor, la sátira y la ironía, escapando a toda solemnidad.

O, en las palabras del propio Estudio QP, sobre esta obra que comienza con una convocatoria de La Secretaría de Propaganda Ampliada del Estado Obsoleto: “El suceso es un ejercicio de futurología puesto en escena. Un grupo de artistas tiene el desafío de desarrollar un espectáculo de propaganda para el máximo funcionario de un gobierno que no los representa. A partir de esta premisa se construirá un relato que, por medio de saltos temporales hacia el futuro, estudie los mecanismos de la historia y los mitos fundantes de una sociedad, la relación entre actividad artística y política y los efectos de los avances tecnológicos sobre las instituciones democráticas”.

Una creación colectiva en la que resuena directamente el creciente discurso de odio oficial y el negacionismo sistemático del poder político, con reminiscencias a la icónica advertencia que el realizador griego Costa-Gavras explicita en los créditos de su película “Z”: “Cualquier parecido con la realidad, es voluntario".

Miércoles 13 de agosto a las 20 en Ciudad Cultura Konex, Sarmiento 3131.