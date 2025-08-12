El nuevo formato del basquetbol denominado Crossover tendrá su primera presentación en el microestadio Roberto Pando de San Lorenzo, ubicado en el barrio de Boedo.

La Crossover es una propuesta disruptiva que reimagina el básquet tal como se lo conoce. Esta propuesta combina deporte, entretenimiento digital y participación del público en tiempo real para ofrecer una experiencia ágil, visual y emocionante. Lo que prevalece es el show y el espectáculo.

El evento se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de agosto próximos, de 16 a 20 horas, y reunirá a ocho equipos liderados por influencers, celebridades y ex-jugadores, con reglas nunca antes vistas: línea de cuatro puntos, momentos de partido con dos pelotas (activados por el público), cartas especiales que alteran el juego y aros más bajos para jugadas espectaculares como volcadas y alley-oops (asistencias con un compañero en el aire).

El acontecimiento contará con la participación especial de Luquitas Rodríguez. Los managers de los equipos serán: Andrés "Chapu" Nocioni, Grego Rosello, Pluzito, Paulo Londra, Luciana De La Barba, Juanposite, Flow Game Basketball y Joaco Cavanna.

El espectáculo saldrá por streaming en el canal de kick.com/luquitarodriguez desde las 16 horas y será conducido por un trío de lujo: Germán Beder, Facundo Campazzo y José Montesano.

Los equipos tendrán un "jugador sorpresa", y serán armados mediante un draft que reúne a basquetbolistas profesionales, semi-profesionales y streetballers. La Crossover combina transmisión en vivo por streaming, un show artístico, interacción digital y producción audiovisual de alto nivel. Las redes sociales serán protagonistas con contenido exclusivo, clips en tiempo real y experiencias de segunda pantalla.

Cada jugador del equipo campeón se llevará 100 mil pesos. Las entradas ya están a la venta en ticketek.com.ar/la-crossover/polideportivo-roberto-pando. El valor es el siguiente:

Populares - $15.000

Plateas Lat. S/n- $25.000

Rebatibles s/n - $30.000



