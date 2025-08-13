Como nunca, otra vez es café concert, es humor político, es un espacio juguetón de resistencia queer, es risa contagiosa y una conjunción de estrellas: Franco Torchia, Juampi Mirabelli dan vida al texto de Liliana Viola, con Diego Penelas al piano y Alejandro Tantanian en la dirección. Torchia es graduado en letras, periodista, y acá se luce como capocómico, Mirabelli es un hombre vedette, Tantanian es una leyenda. Ni Jupiter, Venus y Saturno se atrevieron a tanto. Tras una exitosa temporada en Buenos Aires, la oportunidad está aquí. Este sábado, a las 20.30, en el gran Salón de la plataforma Lavardén, se presentará en la tercera fecha del ciclo Brasa.

Tato Bores y Enrique Pinti son algunas referencias históricas de un género que parece muerto, pero no. “Estamos convencidos y espero que en Rosario lo comprobemos, que sí hay un público para este tipo de espectáculo, que es pariente del teatro, de la revista, de la broma chabacana, de un género más contemporáneo, que es el stand-up, pero no es ninguno de esos y a la vez tiene de todo”, dice Viola, a quien Torchia califica como una autora “brillante”.

“Nos queríamos divertir. Y hemos estado tanto tiempo desde el 2020 hablando del miedo al contagio. Y con este show, queremos contagiar risa, nos pareció fascinante la idea de reírse prácticamente de todo”, cuenta Viola.

¿Por qué café concert? “El presente impone respuestas múltiples, reacciones diversificadas y el café concert te permite, casi que te impone, contenido político. Por otro lado, es superqueer como género. Desviado de todo”, suma Torchia.

Y Viola suma, en un dúo que complementa sus voces: “Es una caja de sorpresas también, donde la gente sabe que va a ver algo que va a estar fuera de cuadro, que va a estar fuera de lo políticamente correcto, fuera de la gente bien, de la gente vestida, que seguramente va a haber algún alguna desnudez, va a haber algo zafado, pero no sabe exactamente qué es lo que va a haber”.

Y la dirección de Tantanian “hace que se note una herencia de la historia del Café Concert, pero que también se ve vea que está completamente renovado y con cierta originalidad, sin el viejazo que puede llegar a tener, sin lentejuela gastada”.

El asombro contínuo

Como nunca, otra vez es un nombre que remite a una experiencia anterior, un espectáculo que Torchia y Mirabelli, también con textos de Viola, hicieron en 2017, en un bar de Palermo. “Internamente es como una segunda vez”, apunta Torchia, y Viola suma otra acepción: “Es una idea muy pintiana. Siempre volvemos a repetir lo mismo, siempre nos estamos asombrando… Esto no pasó nunca, otra vez, pasó como nunca”.

Que nadie espere el humor fácil sobre los perros del presidente, la relación con la hermana, o los pañales. El humor de Como nunca otra vez va al hueso de la disidencia hacia un gobierno enemigo de los feminismos y la comunidad LGTBIQ+, pero no sólo: una restauración conservadora en todos los sentidos sentidos.

A Franco Torchia lo conocen bien quienes leen Página12, por sus trabajos en el suplemento Soy. Y también por sus programas y participaciones siempre contundentes en radio y televisión. Viola fue editora de Las12, de Soy, y es la albacea elegida por la escritora Aurora Venturini, a quien “descubrió” a los 85 años, en 2007, cuando un concurso de este diario premió la extraordinaria novela Las primas. Viola ganó recientemente el premio Anagrama de crónica, por La Hermana.

Mirabelli, Liliana Viola, Diego Tantanian y Franco Torchia. Imagen: Sebastián Freire.

Humor político, sí, pero lejos del chiste fácil. "Es un espectáculo, que si bien tiene humor político, lo tenemos que entender súper ampliamente. Esto es una advertencia al público: no es un humor estilo meme, que es tan gracioso, pero que es tan efímero y que produce justamente un chispazo y no un contagio”, dice Viola.

Recuerda la experiencia menemista, cuando los chistes sobre las patillas o la avispa que había picado la cara de Menem eran "distractivas más que horadantes”, sostiene Viola. “Así que, si bien hay humor político, no está asociado a todo el cliché disparatado de los personajes de este gobierno, sino a sus políticas”.

Y menciona al personaje de la petera presidencial, la señora Silvia Cañoli, a quien respetan “tremendamente”. “La señora Silvia Cañoli es un claro ejemplo de esta transversalidad. Digamos, nos estamos riendo de muchas cosas ahí y no de este último gobierno solamente”, dice Viola.

¿Qué hacer en esta tierra arrasada? “Compartimos esta sensación de parálisis general frente a los ataques, que no sabemos muy bien cómo nombrar. La capacidad de reírse, es una de las grandes cosas que hemos perdido, porque parecería que la avalancha de crueldad nos impone por un lado el estupor y por otro lado ¿cómo me voy a reír de cosas tan serias que están ocurriendo?”, reflexiona Viola

“Parecería que no nos podemos reír de semejante gravedad y yo estoy convencida, y podemos encontrar citas de Dickens o de Mark Twain, quien decía que el mayor poder que tiene la humanidad, casi hablando en términos de guerra, es la risa”, sigue.

No fue fácil. “Nos ha costado mucho, tanto escribir, como elegir los personajes, como armar el argumento general de Como nunca otra vez, pero estoy convencida de que la risa es mucho más poderosa y mucho más inteligente que el enojo”, sigue la autora.

La explosión contagiosa

Para Viola, la risa es “esa explosión que contagia”. Y lo viene comprobando en las funciones en Buenos Aires. “Hay una explosión que se produce en la platea, que da la posibilidad de descifrar de modo inteligente lo que está pasando y eso nos hermana, cuando estamos estamos con una alta necesidad de tomar contacto entre los cuerpos, de hermanarnos”.

Franco Torchia suscribe. Así lo expresa. “Al comienzo, hace más de un año y medio, cuando empezamos a ensayar, yo era el más pesimista respecto de la capacidad de protagonizar una reacción”, plantea el capocómico.

El clima parece cambiar. “Vuelvo a tenerle mucha confianza a la capacidad transformadora e imaginativa de los cruces queer como éste, que está en nuestra historia, que está en la historia de la mariconería, del cruce o de los tejes”, considera ahora.

Y por eso, porque la capacidad de reírse es liberadora, se ríen de todo. “Acá nos reímos de todas las sexualidades, de todas las identidades. Acá nos reímos de todas las orientaciones y acá nos reímos también de todas las desorientaciones. el que avisa no tracciona”, es uno de los textos a los que Torchia les pone encanto.

“Hay mucha gente que lo ve a Franco y dice, ‘es como el Tato Bores del siglo XXI’, por la velocidad con la que dice su monólogo, por el modo en que lo dice y porque también desde el texto reconozco que yo me he apropiado de ciertos giros que los monólogos de Tato Bores tenían, aggiornando también el modo y Franco tiene su estilo propio, por lo tanto no vas a ver una imitación de Tato Bores, pero sin duda quien lo vio encuentra esa referencia”, suma Viola.