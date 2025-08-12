La situación del consumo masivo en la Argentina se transformó en un fenómeno que parece preocuparles a todos menos al gobierno de Javier Milei. Con cifras de desplome pocas veces vistas, medidas con estadísticas de todo tipo, sector y color, el asunto no es agenda para el oficialismo, que lo toma como un regulador artificial -junto con el dólar intervenido- de la inflación. Para el resto, consumid
Las ventas en hipermercados vuelven a caer hasta 5 por ciento
El consumo derrumbado es un drama sin solución
El Gobierno celebra la baja demanda porque hasta ahora le regula los precios, pero los empresarios advierten -por primera vez en la historia- que el congelamiento de los salarios que impulsa Milei está matando el gasto de los hogares y, en consecuencia, el negocio y la actividad.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.