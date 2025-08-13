La Justicia dictó la prisión preventiva de un tercer penitenciario imputado en la investigación que derivó del homicidio de Agustín de la Encina, un interno del penal de Piñero, atacado por otros reclusos en enero pasado.

Por el hecho calificado por abuso de funciones hay tres penitenciarios implicados. Hernán Peralta, jefe de vigilancia, fue imputado por la fiscal María de los Ángeles Granato en febrero, como instigador del caso calificado por abuso funcional, pero transitaba el proceso en libertad. Ahora, ante un nuevo pedido de la Fiscalía, quedó detenido. En tanto, los subalternos Julián Aguirre y Gustavo Raimondi, imputados como partícipes primarios, ya estaban detenidos.

Se les atribuye a Peralta, "en su carácter de agente penitenciario, cumpliendo la función de jefe de vigilancia; y a los otros dos agentes penitenciarios, con función de celadores del Pabellón Nº 6, haber participado en el hecho cometido el día 13 de enero pasado.

La imputación de la fiscal María de los Ángeles Granato indica que "a las 17.20, aproximadamente, dos internos no individualizados, agredieron con golpes de puño y elementos cortantes a la víctima obligándolo a ingresar a la celda de seguridad del mismo pabellón".

Y agrega: "El celador Julian A., da aviso al jefe de seguridad Hernán P., quien se hace presente en el lugar y aprovechándose de su superioridad jerárquica, induce a Gustavo R., a abrir las puertas de seguridad de la celda. Transcurridos cuatro minutos desde que la víctima se encontraba resguardado en el interior de dicha celda, Gustavo R., abre la puerta de acceso al patio externo del pabellón, donde se encontraba parte de la población carcelaria, permitiendo el ingreso aproximadamente a cuatro masculinos, que comienzan agredir a la víctima".

Según el relato fiscal, "segundos más tarde el mismo Gustavo R., abre la puerta de acceso del patio interno del pabellón, quedando entreabierta, más luego es totalmente franqueada por Julián A., ambos haciendo abuso de las funciones a su cargo, y permitiendo de este modo que ingrese un gran número de internos a la celda".

Según reconstruyó el Ministerio Público, "los internos que ingresan agrede con golpes de puño y elementos punzocortantes a la víctima, y luego se retiran de la celda de seguridad hacia interior del pabellón".

La víctima fue "trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, falleciendo a las 19, producto de las heridas".

Se les atribuyó el delito de homicidio calificado por abuso funcional al tratarse de miembros del Servicio Penitenciario, respecto a Peralta -imputado en febrero-, en calidad de instigador; y para los otros dos -imputados a fines de enero-, como partícipes primarios.

Pero, en la primera audiencia fue rechazada la detención respecto de Peralta, que estuvo en libertad bajo fianza y con reglas de conducta

Esta semana, Fiscalía solicitó una nueva audiencia para pedir la medida cautelar y el juez Fernando Sosa dispuso la prisión preventiva del penitenciario por el plazo de ley; y mantener la detención de los celadores.

De la Encina, mencionado como broker de seguros, estaba condenado a cuatro años de prisión por un caso menor de tráfico de drogas, de 2021.

Sin embargo, desde la cárcel sumó dos causas. En una, la justicia lo ubicó como instigador de un intento de asesinato de una mujer. En la otra, se lo involucró en el tráfico de 30 kilos de cocaína, incautados por la Policía Federal en San Pedro, un hecho cometido a mediados de 2024.