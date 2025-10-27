Jusila Torres, de 15 años de edad, permanece desaparecida desde el jueves pasado. La adolescente es de la Comunidad Misión Wichí de General Mosconi, en el norte salteño. Su padre, Dante Torres, hizo la denuncia recién el sábado último. Vecinos contaron a la familia que se la habría llevado un hombre.

"Yo y la mamá de ella no la vimos pero como todos nos conocemos acá en la comunidad, los vecinos la vieron a ella viniendo a la casa. Y después, por detrás vino un señor con una moto (de) 110 (cilindradas) y como que la obligó y al ratito la llevó. De esa manera no apareció más", dijo Dante Torres a Salta/12.

La Policía de Salta no respondió a la consulta de este diario y tampoco brindó información sobre la búsqueda de la chica.

El sábado por la noche alguien le envió al padre de Jusila un video indicándole que vio a la adolescente con un hombre en una moto en Coronel Cornejo, distante 16 kilómetros de Mosconi. Torres dijo que le contaron que en ese pueblo "el muchacho dejó empeñado, o algo así, una moto para obtener algo de plata" con la que pagar el pasaje, "y pasaron directo a Tartagal", indicó. Esta última ciudad está a 17 kilómetros de General Mosconi.

Dante Torres indicó que no conoce al hombre que aparece en el video junto a su hija y que, según pudo observar, se trataría de un adulto. “Se lo ve más grande”, afirmó. También señaló que “no es de acá, según dicen”, y que su hija nunca les contó que conociera a esa persona.

Pese a las pistas existentes, la adolescente todavía no fue localizada. El padre dijo que el jefe de la Brigada de Investigaciones ya tiene esas pistas. El sábado le dijeron que lo llamarían para darle novedades, sin embargo, hasta ahora no tiene más información.

El domingo, Torres volvió a la comisaría de Mosconi para solicitar novedades sobre la búsqueda de su hija. Según relató, solo fue recibido por un comisario. “Me dijo que iba a hablar con el jefe de la Brigada”, expresó.

Torres precisó que se encontraba en la dependencia policial desde las 16 horas y que, hasta la última comunicación con este diario, pasadas las 20, seguía esperando alguna información oficial. “Estoy acá en la comisaría. Por ahora no hay nada”, afirmó.

El padre manifestó su desesperación. "Ya tengo un nudo en el estómago", describió. "Esto es muy preocupante por tanta inseguridad. Yo lo único que pido y deseo es que no le suceda mucho", expresó.

Sobre su hija, contó que estudia. "Asiste al colegio aquí en Mosconi, va a la comercio. Ella no tiene problemas si hablamos de lo que es conducta. No tiene cosas raras".

"Se me van horas y horas y todavía no tengo resultados. Como que se me va la esperanza", se afligió el padre.