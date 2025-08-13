El Gobierno autorizó este miércoles a una aerolínea low cost a realizar vuelos internacionales de pasajeros y de carga desde Córdoba, Mendoza y Rosario a Punta Cana.

La medida, que se dio a conocer a través de la Disposición 21/2025 publicada en el Boletín Oficial, permite que la compañía de bandera dominicana Arajet opere vuelos regulares de ida y regreso en las siguientes rutas:

Punta Cana–Córdoba

Punta Cana–Mendoza

Punta Cana–Rosario

Según el texto oficial, Arajet cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente, y fue designada por la autoridad aeronáutica dominicana para prestar servicios regulares y no regulares hacia territorio argentino.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Dirección Nacional de Transporte Aéreo y el servicio jurídico del Ministerio de Economía intervinieron en el proceso antes de la firma de la disposición por parte del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez.

La aerolínea dominicana desembarcó en el país en 2023 y desde entonces comenzó a sumar frecuencias y conexiones desde diferentes puntos del interior al Caribe.