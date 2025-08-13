La tenista argentina Nadia Podoroska publicó un video en sus redes sociales tras ausentarse en el circuito WTA y mantenerse inactiva desde enero para explicar que sufrió lesiones en la cadera y en uno de los hombros. La joven deportista aclaró que fueron esos los motivos que provocaron su alejamiento del tenis profesional durante casi todo el año.

La rosarina, que alcanzó el puesto 36° del ranking WTA en julio de 2021, había disputado el Australian Open con molestias en la primera de las afecciones mencionadas y fue ahí cuando terminó de lesionarse.

Habiendo pasado siete meses desde su último partido, en el primer Grand Slam de la temporada, Podoroska, quien supo liderar el tenis femenino nacional durante los últimos años, declaró en un video para sus redes sociales que está viviendo “un proceso muy largo y difícil”.





Con dolor en la expresión, “Nachu” inició el video comentando que después de su participación en el Grand Slam de Australian Open, sufrió una lesión en la cadera que le llevó cuatro meses de recuperación y que, “cuando ya estaba por volver a competir”, tuvo una nueva dolencia, esta vez en uno de sus hombros.

Además, Podoroska afirmó que esta última está “siendo difícil de sobrellevar”, ya que nota que no está “teniendo mucho avance” en cuanto a la rehabilitación, algo que la llevó a pasar gran parte de la temporada sin competir y a ausentarse de las redes sociales.

“Todavía no tengo una fecha exacta para volver, pero espero que sea muy pronto” sentenció la jugadora de 28 años, que también aprovechó la oportunidad para agradecer por los mensajes de apoyo en sus redes sociales.

Con el objetivo de mantenerse en el top 100, y habiendo arrancado el año en el puesto 95° del ranking mundial, la temporada de la rosarina cambió abruptamente apenas comenzada.

Habiendo abierto el año con la posibilidad de representar a la Selección argentina en la United Cup, en la que jugó dos partidos de singles y se impuso en uno de ellos, ante la australiana Olivia Gadecki, aunque en la semana siguiente llegó su lesión en la cadera que, hasta completar su recuperación, marcó el que fue su último partido como jugadora profesional, con una derrota por 6-1 y 6-1 con la checa Karolina Muchova.