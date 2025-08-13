Claudio Contardi, elexmarido de Julieta Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado" . Los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana ordenaron su inmediata detención y, según trascendió, el acusado será trasladado inmediatamente a la Alcaidía Departamental de Campana, una dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, a la espera de su cupo en una cárcel.

El exmarido de la actriz estuvo presente en la sala cuando leyeron la condena, mientras que Prandi escuchó el veredicto en el mismo Tribunal pero en una sala contigua a puertas cerradas. Momentos después, la exconductora televisiva se descompensó por los nervios y un médico entró a la sala donde se encontraba para asistirla.

Por su parte, el abogado de Contardi renunció a la defensa de su cliente, tras la condena que le otorgaron por abuso sexual agravado y violencia.



Antes de conocer el veredicto del Tribunal, la fiscalía había pedido 20 años de condena para el empresario . Por su parte, Javier Baños, abogado de Prandi, había solicitado una pena de 50 años . "Es el máximo legal, si pudiéramos haber pedido prisión perpetua, la hubiéramos pedido", había manifestado el letrado el último día de alegatos.

Por su parte, Fernando Burlando, también abogado de la víctima, expresó en relación con los 19 años de prisión y la detención inmediata de Contardi dispuesta por la Justicia, que es una "sanción muy dura", y sostuvo que se ajustó "a la situación y la valoración del tribunal". Sin embargo, remarcó: "Necesitamos una condena de 50 años en función de la reiteración de los abusos que sufrió Julieta".



"Vamos a leer los fundamentos del tribunal", espetó el letrado. En tanto, sobre la reacción de su representada, dijo: "Se topó con la noticia de manera tardía, la veníamos escuchando de forma online. Es un impacto emocional muy fuerte, porque viene luchando desde hace muchos años".

Julieta Prandi: "Hoy empiezo a vivir"

Minutos después, Julieta salió a la puerta del Tribunal, ya recuperada de su crisis, y agradeció a los medios presentes en la entrada del tribunal. "Siento que la Justicia finalmente no me escuchó solo a mí, sino a una sociedad. Les agradezco de todo corazón en nombre de todas las víctimas de abuso sexual y violencia de género. Esto tiene que marcar un precedente. Tiene que ser un antes y un después", aseguró.

Sobre la condena, la actriz manifestó: "19 años es una pena ejemplar. Yo creo que está bien. Podría ser más, podría ser de por vida. Lo importante es que la Justicia lo detuvo y se lo llevaron preso".

"No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia y demostrar todo lo que una vivió, y tener que someterse a una infinidad de pericias y pruebas, cuando del otro lado no hay algo que nos dé garantías. Espero que las condiciones para las víctimas cambien, porque en el medio, las víctimas desisten o nos matan", cuestionó la actriz.

En tanto, habló de lo que viene después del veredicto: "Siento que hoy empiezo a vivir. Ésta es la segunda etapa de mi vida: poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso y si me están siguiendo, si alguien pasó a buscar a mis hijos...", ejemplificó.

Al respecto de su familia, la celebridad precisó que sus hijos --fruto de la relación con Contardi-- estaban "en crisis". "El más grande, sobre todo, que está entendiendo la gravedad de los hechos. Hasta ahora se los había ocultado", precisó.

Un caso con una condena ejemplar

Julieta Prandi había denunciado en 2021 a su exmarido, Claudio Contardi, en la UFI Nº4 de Escobar, por hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2015, tras el nacimiento de su primer hijo, y marzo de 2018, tras haberse mudado a Martínez. La pareja se había divorciado en 2019.

El encargado de la investigación fue el fiscal Christian Fabio, de la mencionada Unidad Fiscal de Investigaciones de Escobar. El mismo investigador declaró ante las autoridades del caso que "existen elementos de prueba suficientes para demostrar que Contardi sería el autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado".